Cinco formas de llevar el kimono este verano para conseguir un look elegante y fresquito Esta prenda de acabado fluido proporciona gran movimiento incluso a los looks más sencillos

Adentrarse en el armario de verano no solo significa hablar de vestidos florales, bermudas de lino y sandalias en todas sus versiones. Las chicas que más saben de moda construyen estilismos donde estos básicos de siempre pasan a un segundo plano. Como protagonistas del look, encontramos propuestas tan especiales como los diseños de inspiración kimono. Es decir, creaciones de líneas holgadas y acabado fluido que proporcionan gran movimiento al vestuario final. En las grandes capitales de la moda, el kimono se cuelan en conjuntos de calle, pero también en mezclas más sofisticadas, dejando claro que se trata de una pieza tan versátil como singular. En los top looks de la semana, fichamos cinco maneras de lucir esta tendencia en los próximos meses. Pulsa el play y no te lo pierdas.