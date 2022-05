Aimee Lou Wood ('Sex Education') se viste de novia con transparencias en los BAFTA TV

Ayer en el The Royal Festival Hall de Londres, se celebró una nueva edición de los BAFTA TV (Virgin Media British Academy Television Awards). Unos galardones entre los que figuraba como nominada la británica Aimee Lou Wood como mejor actriz de comedia por su papel de Aimee Gibbs en la serie Sex Education. Aunque finalmente no se llevó el premio, sí que podemos decir que se une al club de las estrellas más mediáticas de este título de Netflix. Por ejemplo, entre ellas, encontramos a Emma Mackey que se prepara para una de las películas más esperadas del año que viene, Barbie; o Simone Ashley que ha dado el salto a Los Bridgerton como protagonista principal.

Para acudir a esta entrega de premios británicos, Aimee Lou Wood, quien recientemente cambio de look para decir ‘adiós’ a su melena rubia, ha querido lucir un vestido de novia. De este modo, se apunta a la innovadora tendencia de llevar diseños nupciales sobre la alfombra roja. Es más, no hay que viajar mucho en el tiempo para encontrar otros ejemplos similares, pues hace una semana Emma Stone hizo lo mismo a su paso por la gala MET, al igual que Kylie Jenner. Eso sí, ambos diseños no tenían nada que ver entre sí.

En concreto, Aimee Lou Wood, de 27 años, confía para su look (y con ayuda de la estilista Leith Clark) en la moda del diseñador Christopher Kane. De este creador británico, rescata uno de sus modelos que figuran entre las colecciones ready-to-wear de novia para esta temporada. Con un precio de 2.995 euros, se trata de un vestido en organza de seda que muestra estratégicas transparencias, bajo asimétrico y se realza con volantes. Además, la pieza se acompaña de un corpiño de encaje que aporta un toque muy romántico. En el caso de la protagonista de Sex Education, ha decidido modificar esta propuesta al aligerar la ornamentación del cuello. Culminó su estilismo con joyas de Tiffany & Co. y unas originales sandalias que mostraban una bolita de cristales en la punta del tacón, las Vivier Marlene Strass de Roger Vivier.