El flechazo de Valentina Ferragni: los vestidos fantasía de las actrices españolas La diseñadora italiana ha lucido dos diseños 'made in Spain' que llevaron antes Blanca Suárez y Marta Hazas

Después de dos años en los que hemos echado tanto de menos los looks de fiesta, los tacones, las plumas y los diseños voluminosos, parece claro que la moda este 2022 va dirigida a recuperar ese brillo, tal y como dejan claro tanto las firmas sobre la pasarela -ejemplo es el majestuoso desfile de Pronovias que ha tenido lugar este fin de semana- como las celebrities. Además, la costura española continúa demostrando ser un auténtico referente a nivel internacional, y Valentina Ferragni lo ha reafirmado con dos de sus últimos estilismos, protagonizados por impresionantes vestidos de alfombra roja diseñados y confeccionados en Madrid.

El idilio entre Valentina y Valenzuela

La italiana ha adelantado las primeras imágenes tras las cámaras de la nueva campaña de su firma de joyería, famosa por sus pendientes geométricos de diferentes colores, y ha publicado un par de fotografías del making of en las que desvela los looks que iba a llevar junto a sus nuevas piezas. Curiosamente, ambos pertenecen al atelier español Valenzuela, capitaneado por Cristina Valenzuela y famoso por sus vestidos de novia, aunque también cuenta con muchas tablas a la hora de crear modelos para la alfombra roja, prueba de ello es, entre otros muchos, el recientes éxito de Belén Rueda en los Goya. En el caso de Valentina, ha posado con un delicado diseño realizado en organza de seda melocotón empolvado con cuerpo de tul, el cual, como explican desde la firma, está adornado con una fantasía de hojas de organza bordadas en relieve con hilo de seda e iluminadas con ráfagas de cristales.

Confeccionado en Madrid, lucido en Málaga y Milán

Esta preciosa pieza requirió 200 horas de trabajo artesanal, puesto que cada una de las hojas está bordada y cosida a mano. No pertenece a ninguna colección, sino que fue ideada para Marta Hazas, quien la lució en el festival de Málaga el pasado mes de marzo. En su caso, le sumó un cinturón marrón para potenciar la figura, accesorio que desconocemos si también ha llevado Valentina puesto que la fotografía no permite apreciarlo. De por sí resulta curiosa esta conexión de estilo, pero lo más llamativo es que no es la única que ha tenido la hermana de Chiara Ferragni con las actrices españolas (ni con Valenzuela). Hace unas semanas, posaba con otro diseño de alto impacto perteneciente a la firma, el cual también habíamos visto antes.

El regreso del vestido cupcake

Se trata de una fabulosa creación de escote palabra de honor y bajo asimétrico que agrega una espectacular cola en cuatro niveles construida a base de cientos de capas de tul en tono gris perla. Viendo este vestido, no nos sorprende que las celebrities hayan vuelto a caer rendidas ante los teatrales vestidos cupcake que triunfaron antes de la pandemia y regresan como una alternativa ideal para aquellas mujeres que quieren causar impacto a su paso. Ya lo dejaron claro Juana Acosta sobre el escenario de los Premios Feroz e Inés Hernand en el Benidorm Fest, y ahora ha sido Valentina Ferragni quien lo reafirma al lucir un espectacular modelo español que ya habíamos visto antes.

Blanca Suárez, una Cenicienta moderna

En septiembre de 2020 Blanca Suárez pisó la alfombra del Festival de Cine de San Sebastián con él, consiguiendo convertirse en una de las mejores -y más virales- vestidas de la edición. Como es habitual en ella, la actriz huyó de la sencillez y, además, le sumó un rompedor look de belleza en el que multitud de microcristales brillantes adornaban su rostro, pelo y espalda (una tendencia que, por cierto, también está regresando con fuerza esta temporada). Por su parte, la empresaria italiana ha apostado por el minimalismo al dejar su melena rubia suelta, peinada con ondas naturales y completar con un maquillaje más convencional.

