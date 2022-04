Y la mejor vestida en la boda de Isabelle Junot según los lectores de ¡HOLA! es...

El pasado fin de semana, tuvo lugar la boda más esperada por la jet-set española en 2022, la unión de Álvaro Falcó y Isabelle Junot el palacio del marqués de Maribel, en Plasencia. La expectación en torno a las selectas invitadas de acontecimiento aristocrático era máxima, y aunque no pudimos echar un vistazo a los looks de Tamara Falcó y Marta Chávarri sino hasta después de la ceremonia, muchas de las estilosas amigas de la pareja sí que nos deleitaron en su desfile desde el parador hasta la capilla. Aunque nos quedamos con ganas de copiar más de uno de los diseños vistos, solo uno podía consolidarse como el mejor de la noche y fueron los lectores de ¡HOLA! quienes tuvieron la última palabra.

VER GALERÍA

- Marta Ortega, elegancia y originalidad en su primera aparición como presidenta de Inditex

En su primer acto público desde su nombramiento oficial como presidenta de la empresa familiar, Marta Ortega ha querido repetir una de sus fórmulas preferidas para looks de invitada, la vanguardista 'red de pescar'. Se coronó como la invitada de la noche -sumando 25.199 votos (29% del total)- con este vestido anaranjado de cuerpo confeccionado en un tejido fishing net hasta la cadera, de donde parte una falda evasé que cae hasta los tobillos. Había lucido un modelo muy similar, de Valentino, el verano pasado en la boda de Felipe Cortina y Amelia Millán.

En vista de que la timidez no se encuentra en su registro de estilo, quiso aportar un contraste cromático con un abrigo-capa azul celeste, guantes en tono teja, un bolsito Kelly, de Hermès, en piel color camel y, para rematar, unos zapatos mules al más puro estilo Cenicienta, decorados con cristales plateados.

VER GALERÍA

- De Vega Royo-Villanova a María F.Rubies: el traje con flores de tafetán que enamora a las españolas

Reñida estuvo la decisión entre la heredera de Inditex y la socialité Vega Royo-Villanova, que finalmente quedó en segunda posición con 23.095 usuarios de su lado (26%). A pesar de no encontrarse entre las invitadas más mediáticas del enlace, consiguió capturar todas las miradas de camino a la capilla del recinto con este look made in Spain con el que ya habíamos visto a la influencer María F. Rubíes. Sin duda, habalmos de un dos piezas tan sofisticado como viral, de Redondo Brand, confeccionado con crepé granate y llamativas flores de tafetán en tonalidad salmón, el cual conjuntó con salones rosa pastel y el sombrero Porto, de Mimoki.

VER GALERÍA

- ¡Color y estampados primaverales! Los looks más comentados de las invitadas en Plasencia

La sencillez jamás pasa de moda. Eso pudimos comprobar al darnos cuenta de que Marta Rosillo Chávarri, hija de Isabel y Miguel Rosillo, consiguió hacerse con el tercer puesto del podio con un vestido de flores muy versátil que le ganó 17.479 votos (20%). Acudió al enlace de su primo acompañada de su pareja, Javier de León, con un estilismo boho-chic de aires setenteros, que acompañó de bolso satinado tipo almohada, de Laia Alen, y sandalias metalizadas con plataforma.

VER GALERÍA

No hay duda de que estas tres mujeres nos han conquistado con sus elecciones, pues entre ellas suman el 75% de los votos. En cuarta posición, encontramos a Renata Collado, la fotógrafa mexicana y pareja de Alfonso Aznar, quien se decantó por el romaticismo que nunca falla en bodas primaverales con un vestido estampado y fluido de capas y volantes. Muy cerca de ella quedó Eugenia Silva con un diseño 'arriesga y gana' amarillo de aberturas y drapeados, no apto para invitadas discretas, que la ha dejado en quinta posición de nuestro ranking.