Los nuevos básicos de tu armario: cuando la moda y el arte se unen

Podría definirse ya como histórica la unión del arte y la moda para la creación de piezas únicas. Accesorios y prendas que se convierten lienzos y que rinden homenaje, por ejemplo, a pintores y escultores. Solo hay que echar un vistazo a las últimas pasarelas españolas para encontrar ejemplos de esta fusión tan exclusiva. Por ejemplo, en la última edición de 080 Barcelona Fashion celebrada el pasado mes de octubre, Paola Molet nos mostró una visión conceptual de las tendencias al tomar como referente la obra de la escultora francesa Camille Claudel. Creaciones únicas que nos muestran un universo mucho más artesanal en el que, por ejemplo, encontramos complementos pintados a mano, como los bolsos de las firmas made in Spain París/64, Vanguerati y Mietis o las joyas de Cashfana. Incluso la reina Letizia se ha dejado seducir por creaciones que podrían denominarse como ‘piezas de autor’.

En julio de este año, doña Letizia confirmaba su impacto en la moda al estrenar una blusa de volantes de la firma Psophía, tras la que se encuentra como directora creativa y fundadora Paloma Vázquez de Castro. En concreto, se trataba de un diseño en el que había colaborado de forma exclusiva la pintora de platos en porcelana Andrea Zarraluqui. De ahí, el acabado artístico de la prenda. Ejemplo que también sintoniza con uno de los complementos que nos ha traído la pandemia, las mascarillas. Es más, Eugenia Martínez de Irujo y su hija, Tana Rivera, sienten adoración por los diseños de Kausi. Una firma que imprime en sus diseños colaboraciones de artistas y marcas que dan como resultado piezas con sello propio. Obras de arte entre las que también colabora Arena Martínez.

La diseñadora madrileña, que se formó en el prestigioso Instituto Marangoni, se ha convertido en todo un referente de la fusión entre moda y arte. De hecho, su firma creada en 2017 se basa en la unión entre su universo creativo y la colaboración con diferentes genios artísticos. Esto le ha llevado a tener colecciones únicas que, ahora, se han lanzado a conquistar el asfalto a través de una colaboración con la compañía automovilística Toyota, para la que ha diseñado un nuevo modelo a imagen y semejando de su creatividad. De este nuevo proyecto y de cómo la industria fashion vive una revolución con el arte, ¡HOLA! habla con ella para conocer mejor esta otra visión de los básicos que transformarán tu fondo de armario.

-¿Qué han visto en ti desde Toyota para dar una imagen exclusiva a su Toyota Yaris Cross?

Supongo que juventud, frescura y originalidad, que es justo lo que quieren transmitir con su nuevo Toyota Yaris Cross. Este modelo es un coche del futuro, tecnológico, urbanita y creo que Toyota ha visto en mí todos esos atributos que les hizo pensar que representaba todo eso que querían transmitir con este nuevo modelo. La idea de llevar el arte a la calle en un formato de cuatro ruedas creo que les ha dado un toque de exclusividad e innovación para esta acción.

-¿Qué ha sido lo más difícil al fusionar moda y arte con el mundo del motor?

Cuando me puse a diseñar el coche, me di cuenta de la gran diferencia que había entre diseñar un coche con una prenda de vestir. He de decir que al principio no veía de qué manera hacerlo, nada me convencía. Tenía muy claro que quería que fuera un coche elegante siendo atrevido y colorido y la verdad que fue muy complicado hasta que di con algo que realmente me parecía que funcionaba. Esta propuesta me ha servido como un gran aprendizaje, ya que he ido probando con cosas que funcionaban, cosas que no… Al final es un nuevo producto con el que nunca había trabajado, pero, para mí, ha sido un gran reto que me ha hecho darme cuenta de que me encanta llevar el arte a otras partes y darle más visibilidad.

-¿Qué le caracteriza al Toyota Yaris Cross by Arena Martínez?

Es un coche joven y divertido, colorido, fresco y elegante, pero, sobre todo, que desde mi punto de vista transmite mucha positividad y alegría.

-¿Qué cualidades de tu trabajo has recogido y quedan reflejados en este trabajo?

Yo creo que el uso del color y la habilidad de plasmar una obra de arte en un objeto de forma adecuada. Creo que una cualidad de mi trabajo es narrar algo más allá del resultado óptico, que todo lo que haga cuente sea una historia.

-¿Crees que la moda es una forma más atractiva de acercar el arte a todas las generaciones?

Creo que es otra forma de acercar el arte a personas que no han tenido la oportunidad de sentirlo cerca. Yo he tenido la suerte desde muy pequeña de estar rodeada de arte, para mí, el estudio de mi padre (Papartus) era mi parque favorito y creo que eso es una gran suerte. Mi idea de fusionar el arte y la moda vino de juntar mis dos pasiones y creo que sin duda puede ser más atractivo para algunas personas. Esto puede ayudar a dar visibilidad a artistas y a crear un interés y nuevos amantes del arte en todas sus formas.

-¿Cómo ha sido la evolución de tu marca desde su nacimiento en 2017?

Empecé en 2017 creando una marca que mezclaba arte y moda, haciendo la primera colaboración con mi padre para ver qué tal funcionaba este concepto. Al empezar, tenía claro que no quería hacer una marca que crease todo tipo de prendas, sino que me quería concentrar en un producto en el que se viera mucho la obra de arte para transmitir bien mi concepto, por lo que empecé con una línea de kimonos, ya que era una prenda en la que realmente permitía visibilizar bien la obra de arte. Desde entonces, la marca ha ido creciendo orgánicamente, he ido incluyendo nuevos productos, incrementando colaboraciones con otros artistas, atravesando un gran shock de por medio (la pandemia) en la que he tenido tiempo para replantearme muchas cosas y salir de ella con más fuerzas que nunca, dispuesta a hacer muchos proyectos y seguir haciendo dos colecciones al año, cápsulas y continuar paralelamente con mi proyecto de Arena Martínez Projects, una empresa que visibiliza y representa a artistas.

-¿Qué artistas son los que buscáis que colaboren con tu firma? ¿Qué requisitos deben cumplir?

No hay una tabla de requisitos, veo la obra de un artista e instantáneamente lo visualizo en una de mis prendas o no. Por lo general, el color, la alegría y la fuerza en la pintura me llama mucho la atención. Suelo orientarme por artistas abstractos y coloridos pero sí que es verdad, que he hecho otras colaboraciones como con Marina Vargas, donde no suele aparecer estos elementos, pero su obra me encanta y la veía clarísimamente en una de mis prendas.

-Al ser prendas únicas, exclusivas y muy visuales, ¿cómo logra una de vuestras creaciones convertirse en un básico de fondo de armario?

Yo creo que mis prendas son un fondo de armario para toda la vida, una de esas prendas especiales que le podrás dejar a tus nietos y tendrán una pieza única. Yo las clasifico como prendas de coleccionista, incluso muchas de ellas están numeradas como si fueran una serie de piezas o piezas únicas.

-¿Cuándo tiempo se puede tardar en elaborar una de tus prendas y accesorios desde su boceto hasta su materialización?

Alrededor de unos seis meses por lo general, es un proceso largo donde cada paso conlleva su tiempo, comenzamos creando moodboards; posteriormente, se diseña, se patrona y se confecciona. Es un proceso lento, pero vale la pena si queremos desarrollar las cosas bien. Todo este proceso se realiza en Madrid para tenerlo todo bien vigilado, paso muchas tardes en el taller revisando las producciones y eso es algo que únicamente podría realizarlo desde aquí. Creo que cuando la producción es limitada, única y exclusiva es necesario tenerlo cerca.

-¿A qué personalidad o celebrity te gustaría ver con tus creaciones de moda?

A Emma Watson, la admiro mucho. No soy una persona muy fan del mundo de los famosos, pero he de decir que Emma es una actriz que desde pequeña me encantó en Harry Potter y me encanta como ha desarrollado su carrera, siendo una mujer muy fuerte que lucha por lo que quiere hasta conseguirlo