La prenda artesanal con la que Nuria Roca da un giro radical al 'total black'

En su tiempo como presentadora de televisión y colaboradora de El Hormiguero, Nuria Roca nos ha sorprendido con una serie de atrevidos looks compuestos por combinaciones de colores 'prohibidas' o básicos minimalistas transformados con una única prenda. Esta última fórmula es de sus preferidas para resolver un estilismo de diez con alto potencial de impacto sin invertir mucho esfuerzo, técnica que ha aplicado la pasada noche al combinar dos piezas esenciales en color negro con un chaleco artesanal de bordado étnico reservado para mujeres diferentes.

Un estilismo diferente con el que suma centímetros

Como ha hecho en anteriores ocasiones, la colaboradora ha apostado por conjuntar dos prendas negras para reforzar el poder estilizante de la ausencia de color, en especial si nos referimos a su camisa clásica de botones, firmada por Chloé, y pantalones de bajo flare o acampanado, de Amateur Spain, un conjunto que remató con salones de Sergio Rossi. Es bien sabido, sin embargo, que la timidez no se encuentra entre sus principales rasgos, por lo cual no sorprende que haya incluido una pieza más al look con fin de diferenciarse. Y no ha sido cualquier pieza sino una de origen artesanal que ratifica su compromiso con el slow fashion.

Su pieza más especial: un chaleco artesanal de Guatemala

Si el chaleco ya nos resultaba especial por su original patrón tribal, su origen nos dio más motivos para incorporar uno similar a nuestros looks de entretiempo. Es una creación de la firma Malinalli, de corazón mexicano y con sede también en España, dedicada a promover el trabajo artesanal de todas partes del mundo. La pieza de Nuria lleva el nombre de Guatemala, ya que fue bordado a mano por artesanos de la frontera de Guatemala y Chiapas, por lo que cada bordado es único.