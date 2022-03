El look 'prohibido' de Nuria Roca con un top de Zara de 6 euros La presentadora arriesga y gana de nuevo con una mezcla de colores 'imposible'

Con la llegada del nuevo curso, comenzamos a pensar en diferentes fórmulas de estilo tanto para ir a la oficina como para nuestras citas más especiales, intentando mantener el espíritu veraniego que todavía nos resistimos a abandonar pero adaptándolo a las tendencias que llegan pisando fuerte. Una experta en crear looks potentes en entretiempo es Nuria Roca, quien se convierte en un auténtico referente gracias a sus coloridas elecciones, ideales para estas semanas de transición. Recientemente ha compartido con sus fans un conjunto protagonizado por una mezcla de tonalidades a priori imposible pero que ella consigue hacer funcionar. ¿Te animas a imitarla?

Los pantalones que hacen parecer más alta

No es ninguna novedad decir que a la valenciana le encanta jugar con la moda y buscar nuevas combinaciones, especialmente en cuanto a colores: Nuria rompe con las normas tradicionales y no tiene miedo a conjugar estampados y tonalidades opuestas. Precisamente esta fórmula, que recupera en su último look, nos sirve como inspiración ideal para la transición verano/otoño, puesto que apuesta por diseños algo más abrigados pero mantiene la frescura estival gracias a la paleta de color. De esta forma, mezcla unos sencillos y ultrafavorecedores pantalones oscuros de tiro alto y bajo acampanado -detalles que crean un efecto 'piernas infinitas'- de la firma Amateur con prendas vibrantes.

Combinación de prendas asequibles y exclusivas

Apuesta por un sencillo top de Zara, un básico elástico de la marca española de corte entallado y tirante fino que se encuentra a la venta en varios colores por 5,99 euros. Ella se decanta por la versión verde neón, tono ideal para esta temporada postvacacional puesto que realza el bronceado, al igual que el rosa chicle de la chaqueta con la que lo combina, una blazer clásica de Essentiel Antwerp con silueta cruzada y bolsillos frontales. Para rematar, se ha subido a sus adorados salones rojos, un par de Saint Laurent que le hemos visto en varias ocasiones y que, como ella misma explica, 'veremos mil veces más'. Si de adolescentes prometíamos que jamás llevaríamos rosa y rojo, la realidad es que cada vez resulta más apetecible este combo 'prohibido', y este estilismo de Nuria Roca es un claro ejemplo de ello.

COPIA EL LOOK DE NURIA ROCA

