Amaia Salamanca arriesga y gana con su minivestido de cuero

Mientras Venecia acoge estos días su prestigiosa muestra de cine, en nuestro país Vitoria se convierte en la capital de la pequeña pantalla gracias al FesTval, en el cual se presentan las novedades en series y programas de televisión de cara a la nueva temporada. Anoche tuvo lugar en este marco el preestreno de Todos Mienten, ficción en la que participan, entre otros, Natalia Verbeke, Irene Arcos o Amaia Salamanca. Esta última ha sido una de las protagonistas de la alfombra roja gracias a su look, en el que destacaba su minivestido de cuero. Mientras que en este tipo de citas lo habitual es que las actrices opten por diseños largos y más clásicos, ella prefirió arriesgar y presumir de piernas con una pieza de pura tendencia ideal para comenzar un nuevo curso.

VER GALERÍA

Juego de contrastes

La protagonista de Fuga de Cerebros adora la estética roquera para el día a día -pantalones pitillo, camisetas de grupos y chaquetas de cuero son sus imprescindibles-, por lo que no resulta raro que haya querido adaptarla a la alfombra roja, escogiendo para ello un total look de Dior. Se ha decantado por un vestido de silueta babydoll con cuerpo ceñido, mangas abullonadas, cinturón a tono incorporado y falda corta con vuelo, el cual, para rebajar el romanticismo de este tipo de patrones, estaba confeccionado en piel negra. Lo ha acompañado de un curioso collar dorado 'efecto cuello camisero', también perteneciente a la casa francesa y adornado con perlas de resina.

- Con rulos y la manicura del momento: la divertida sesión de belleza de Amaia Salamanca

VER GALERÍA

Una bailarina moderna

Ha completado con unos pendientes a juego y sandalias de taconazo, concretamente un par en negro estilo peeptoe con plataforma y pulsera al tobillo. En cuanto al look de belleza, recogió su melenita, que ahora lleva de su castaño natural, en un moño alto estilo bailarina de acabado muy natural, con finos mechones sueltos enmarcando el rostro. Además, ha sorprendido su maquillaje, protagonizado por un delineado fucsia que contrastaba con su mirada azul.

- Eugenia Silva y Amaia Salamanca, las invitadas más elegantes con diseño floral

VER GALERÍA

- El vestido más cañero de la Reina conquista a Paula Echevarría y Cristina Pedroche

Un look inolvidable

A finales de febrero de 2019, los Reyes asistieron como cada año a la inauguración de la Feria de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid, una cita en la que doña Letizia impactó con un look inédito protagonizado por un rompedor vestido-kimono de efecto cuero firmado por &Other Stories. Se trataba de una pieza de estética cañera pero sofisticada a la vez que generó numerosos titulares y que tuvo una gran repercusión entre las celebrities de nuestro país. Ella lo combinó con salones nude para alargar las piernas, y remató con un no menos llamativo peinado rematado con un lazo.