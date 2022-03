El 'efecto Máxima' llega de manera inesperada a la secuela de 'Sexo en Nueva York'

En una época en la que se entiende que las influencers trabajan solo desde las redes sociales, puede llegar a sorprender el alcance que conservan las elecciones de estilo de los miembros de la realeza. Pruebas nos sobran, pues han demostrado su capacidad para agotar estrenos en cuestión de horas e inspirar a grandes firmas como Zara para clonar sus conjuntos virales. Muchas veces, estos momentazos de moda traspasan los límites de la realidad hasta la ficción, colándose en las pantallas grande y chicas, y multiplicando así la repercusión de las royals más estilosas. Esta vez ha sido Máxima de Holanda quien llamó la atención de la estilista de Sexo en Nueva York, quien ha tomado como referencia uno de sus looks de impacto para el anticipado regreso de la serie.

VER GALERÍA

- La última innovación de Máxima, el vestidazo pintado a mano con el que arriesga y gana

Máxima y el vestido 'acuarela' que causó sensación

El pasado mes de julio, Máxima realizó junto al rey Guillermo una visita de Estado a Alemania. Su estilismo debut no decepcionó sino que, al contrario, sacó a relucir su faceta más innovadora. Hablamos de este vestido crudo sin mangas con cuello caja y falda midi asimétrica, de Natan, su firma de confianza. Lo impactante del diseño es que contiene un dibujo hecho a mano de motivos florales y vegetales que pertenece a una colaboración con Pablo Piatti, artista argentino que se encuentra afincado en Europa. En cuestión de minutos, su elección se viralizó por su importante componente artesanal, por lo que no sorpende que ahora una de las cuatro mujeres mejor vestidas de la ficción neoyorquina, Kristin Davis, vista un diseño extrañamente parecido y no apto para personalidades tímidas.

VER GALERÍA

- ¡Vuelve 'Sexo en Nueva York! Así imaginamos los looks de sus protagonistas 15 años después

Tú a Berlín y yo a Nueva York

La actriz que encarna el elegantísimo personaje de Charlotte lucirá en el reboot un vestido tipo cóctel de silueta evasé color marfil sin mangas, según pudimos ver en estas imágenes del rodaje. Este diseño, que actualmente se encuentra agotado, está firmado por Lela Rose y adornado con lentejuelas bordadas en forma de flores. A pesar de tratarse de un modelo diferente, con similitudes claras, de aquel estreno neerlandés, este conserva la faceta artesanal que tanto fascinó a los seguidores de Máxima. Davis también lo combinó con salones de ante, aunque los suyos son de un tono azul pastel, y optó por un mini bolso Capucines, de Louis Vuitton, en el mismo color.

VER GALERÍA

La secuela Sexo en Nueva York, que llevará por título And just like that...,no tiene fecha de estreno aún. No obstante, se sabe que seguirá las vidas de Carrie, Charlotte y Miranda a sus 50 años, razón por la que ya sus referentes de estilo no serán las estrellas pop del momento. En su lugar, Máxima de Holanda y otras reinas pueden ser la perfecta inspiración.

Haz click para ver ‘El Armario de Máxima de Holanda’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!