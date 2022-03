Viajamos a la otra Ibiza, una parada idílica por los rincones del momento

¿Qué tendrá Ibiza que te atrapa y hace que, en cuanto te despides de ella, solo pienses en volver? Esta isla mágica es, sin duda, uno de los enclaves preferidos de las estrellas para veranear, así como un lugar estratégico que las firmas de lujo eligen para establecer sus tiendas. Año tras año, es habitual que durante la temporada estival algunas de las firmas de moda más exclusivas del mundo inauguren allí sus pop ups, locales efímeros que se convierten en la enésima excusa para viajar a 'la isla bonita'. Precisamente con motivo del suyo, Dior quiso reunir a diferentes celebrities en una escapada exprés gracias a la que descubrimos algunos de los lugares de moda de 'la otra Ibiza'; esa Ibiza en la que se vive de día en busca del mejor atardecer con amigos. Acompañamos también en este recorrido a las actrices Mireia Oriol, Milena Smit y Greta Fernández y a los actores Pol Hermoso, Fernando Guallar y Rubén Ochandiano durante sus 48 horas en el paraíso balear. Una ruta en tres paradas y el club de playa que no te dejará indiferente.

VER GALERÍA

La Marina, donde moda y ocio se fusionan

La primera parada del viaje no podía ser otra que la concept store de Dior, localizada en La Marina, un antiguo barrio de pescadores y astilleros caracterizado por sus calles blancas y sus persianas de colores que se extiende desde los pies de la Muralla hasta la zona del puerto y hoy es una de las zonas más animadas de Ibiza. Hasta allí llegaron los invitados de una manera poco convencional: unos en buggies y otros en motos, pero no motos cualquiera: la Vespa 946 , un modelo lanzado recientemente en colaboración con la maison. Allí pudieron descubrir este exclusivo espacio que solo estará abierto los meses de verano, el cual cuenta con un estilo moderno y muy colorista, adornado con el patrón toile de Jouy en tonos como el fresa o el lima a juego con los diseños de la colección. Para la ocasión, las modelos y actrices escogieron looks de Dior de Maria Grazia Chiuri y ellos distintos estilismos de las colección Beachwear de Dior Men, por Kim Jones.

- Si solo tienes 24 horas para descubrir Formentera, sigue la ruta Fashion

VER GALERÍA

En busca del mejor atardecer

Uno de los grandes activos de la isla es su atardecer, momento en el que parece detenerse el tiempo y no hay mejor plan que disfrutar de él brindando con amigos frente al mar. Para ello, nos trasladamos al Sunset Terrace, donde Cristina Tosio se encargó de poner música a la fiesta mientras el grupo disfrutaba de las vistas a Es Vedrá (uno de los lugares más misteriosos y típicos de las Baleares) iluminada por los rayos de sol.

Loading the player...

Silencio, el sitio del que todos hablan

La última parada -y la que más expectación nos generaba- fue en el deseado enclave El Silencio, que acaba de inaugurarse tras el éxito de sus reconocidos establecimientos en París y Nueva York. El local original fue fundado en la capital francesa por el icónico director de cine David Lynch, y no tardó en convertirse en el club favorito de muchas celebridades relacionadas con el mundo del arte y la cultura, puesto que su finalidad (o más bien la de su propietario, el francés Arnaud Frisch) es precisamente esa: aunar música, moda, diseño y estilo de vida. Este concepto vanguardista pasó de forma efímera con pop-ups por distintas ediciones del Art Basel Miami, la Biennale de Berlín o el Festival de Cannes, y ahora llega a la isla para quedarse con el objetivo de potenciar esa 'otra Ibiza'. Una Ibiza más bohemia, más experiencial y auténtica que bien ha podido sentir Cristina Tosio, quien reside en la isla con su familia desde hace algún tiempo.

VER GALERÍA

¿Y qué tiene El Silencio para haberse convertido en el punto de encuentro del verano? Entre otros reclamos, su atractiva colaboración con ToShare, un concepto de restauración propiedad del artista Pharrell Williams y Jean Imbert, el chef preferido de Beyoncé y Jay-Z (hasta el punto de que ha trabajado para ellos de manera privada). Mientras él firma el menú exclusivo pero relajado con productos de la isla, Diego Cabrera es quien está a cargo los cócteles más originales de los que también pudieron disfrutar los invitados.

VER GALERÍA

Localizado en un enclave de ensueño, Cala Molí, El Silencio nos descubre un lugar de fácil acceso por tierra y mar, muy poco turístico y que sin embargo es famoso entre los residentes por sus espectaculares vistas. Como decímos, guarda una estrecha relación con el mundo del arte, puesto que alberga un espacio donde confluyen obras de distintos artistas locales. Aquí se encuentra el nuevo trabajo de Miranda Makaroff. La ecléctica diseñadora colabora en este proyecto con una obra retro-surrealista, sin renunciar a sus característicos toques de color vibrantes. Pero sin duda, el plato fuerte de este club son su zona de restauración, la piscina y el chill-out. En ellos es todo un lujo disfrutar del verano con la música en directo que ofrecen los distintos DJs invitados y también con su excelente programa cultural. Una evidencia más de lo que significa redescubrir esta otra Ibiza, moderna, divertida y más a la vanguardia que nunca.