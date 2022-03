Tiendas efímeras: la enésima excusa para viajar por España este verano

El verano está a la vuelta de la esquina y el buen tiempo nos invita a soñar con las vacaciones y esas ansiadas escapadas que parece que, poco a poco, podemos ir recuperando después de un año de lo más atípico. Este año el turismo nacional va a ser una de las grandes apuestas para mucha gente, y es que en nuestro país tenemos auténticas maravillas. Si necesitabas alguna excusa más para animarte a reservar ese viaje a la playa que tanto deseas, te proponemos otras 4 en forma de pop ups. Como es habitual, varias de las firmas más exclusivas del sector de la moda a nivel internacional han inaugurado tiendas efímeras en enclaves estratégicos para potenciar sus ventas de cara a la temporada estival, y España va a acoger varias de ellas. Las Baleares se convierten una vez más en los destinos más buscados por estas marcas, pero no son los únicos: descubre estos impresionantes espacios que merece la pena conocer.

Una tienda exclusiva que vende un diseño único

Ibiza es, sin duda, uno de los destinos preferidos de las firmas para emplazar este tipo de tiendas efímeras, y Louis Vuitton acaba de inaugurar la suya, un espacio de diseño totalmente exclusivo localizado en el puerto deportivo. En ella se podrá encontrar la colección cápsula de Verano 2021 para mujer, una selección de piezas entre las que destacan los emblemáticos bolsos de la casa en tonos suaves que evocan los del amanecer de la isla pitiusa. Además, esta concept store tiene a la venta en exclusiva el bolso de edición limitada On The Go Ibiza, un modelo inspirado en el Sac Plat lanzado por la marca en 1968 pero reinventado con el monogram a tamaño gigante y un degradado de tonos pastel con la palabra Ibiza grabada y llavero de piel a juego.

Explosión de color y decoración customizada

También en la isla bonita ha abierto Dior un espacio efímero, en el cual se ha puesto a la venta la colección Dioriviera creada por Maria Grazia Chiuri, así como las propuestas de baño para hombre obra de Kim Jones. Por tercer año consecutivo, la maison establece en Ibiza -concretamente en la zona de la Marina- una boutique que únicamente estará abierta durante los meses de verano, la cual cuenta con un estilo moderno y muy colorista, adornada con el patrón toile de Jouy en tonos como el fresa o el lima a juego con los diseños. Destacan elementos decorativos de lo más originales, todos customizados con el logo de la firam, desde tablas de surf, patinetes o hamacas hasta... ¡una moto! Sin duda, se convertirá en una experiencia de compra única.

Lujo entre jardines andaluces

Y de Baleares viajamos a Andalucía, puesto que Chanel ha elegido la ciudad malagueña de Marbella como escenario ideal para su primera tienda efímera en España, que estará abierta al público desde julio hasta septiembre. Estará situada en los jardines del emblemático Marbella Club Hotel, y en ella podrán encontrarse las colecciones Prêt-à-Porter de Primavera/verano 2021, así como las propuestas de Métiers d'art 2020/21 y la colección Chanel Coco Beach 2021.

Fusión presencial-digital

La icónica marca de calzado Castañer, que ha conquistado a royals de la talla de doña Letizia o Kate Middleton, ha abierto dos espacios de cara a la temporada estival, uno en Las Rozas Village de Madrid y otro en La Roca Village de Barcelona. Su peculiaridad es que se trata de un nuevo concepto que busca potenciar la venta digital, puesto que en estas tiendas, creadas en formato kiosko, se puede elegir el modelo, tocar el tejido, probar la talla y ver el color de la alpargata que se desea... ¡pero no se puede comprar físicamente! La idea es que, una vez seleccionado el par que quieres, se encarga en una tablet y lo recibes un par de días después en casa.