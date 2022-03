Rebajado a 19 euros, consigue el vestido étnico de la infanta Sofía que modernizó su estilo

El pasado 22 de abril, la infanta Sofía acudía a su primer acto oficial del año, el flote del submarino S-81 Isaac Peral en el astillero de Navantia en Cartagena, Murcia. Lo hacía en compañía de sus padres, don Felipe VI y doña Letizia, y su hermana, la princesa Leonor. Mientras que su madre apostaba por un look discreto en color gris, quizá para no robar protagonismo a sus hijas en tan significativo evento, su hermana optaba por un minivestido con mangas puffy con sello español, pues era de Zara. Ella también mostrar su confianza al made in Spain y lo hacía a través de un diseño de Sfera con guiño étnico que renovaba su imagen al mostrarse mucho más moderna solo una semana antes de cumplir los 14 años.

VER GALERÍA

-El 'déjà vu' de la Reina con el vestido misterioso que cede protagonismo a sus hijas

La historia de un vestido que parecía imposible que pudieras conseguir

El día que la benjamina de la Familia Real estrenó este vestido étnico en color rojo con bordados era imposible conseguirlo, pues estaba completamente agotado. Únicamente, se podía adquirir su versión en color negro. Una semana después, el 'fenómeno Sofía' se confirmaba al lograr que esta creación volviera a estar a la venta con su precio original, 25,99 euros. Sin embargo, la historia no acaba aquí, pues ahora se puede conseguir con rebaja. De hecho, figura con un descuento del 23% por lo que se puede comprar por 19,99 euros.

VER GALERÍA

-¡Mucho más moderna! El cambio de estilo de la infanta Sofía a sus 14 años

Compra rebajado el vestido de la infanta Sofía

VER GALERÍA

Vestido túnica con bordados, de Sfera

Compra por ( 25,99 ) 19,99 euros

VER GALERÍA

Consigue el mismo vestido de Sfera, pero en su versión de color negro.

Compra por ( 25,99 ) 19,99 euros

Estos productos han sido seleccionados por un equipo de ¡HOLA! de forma independiente en base a su criterio y experiencia.

Los precios indicados así como la disponibilidad de los productos están actualizados a la fecha de publicación de este artículo. El contenido se actualiza siempre que sea posible.

¡HOLA! puede ganar una parte de las ventas y/u otras compensaciones por las compras realizadas en esta página.