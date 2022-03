El arriesgado conjunto español de Nuria Roca para las amantes de las flores Con guiño caribeño, el último look de la colaboradora de 'El Hormiguero' es una oda al 'más es más' con el estampado estrella de la primavera

Nuria Roca es experta en arriesgar y acertar gracias a su fashion attitude con la que consigue dominar cualquier tendencia en su máxima expresión. Por ejemplo, hemos podido ver a la actriz y escritora apostar por los tan de moda pantalones estampados en animal print, sin embargo, lejos de decantarse por motivos discretos prefiere un acabado rompedor y muy llamativo. Recientemente, esta osada personalidad le llevó a transformar un look bohemio a través de la incorporación de piezas brilli brilli que hacían deslumbrante su imagen. Y si por si fueran poco representativas estas dos muestras, solo hay que echar un vistazo a su último look en El Hormiguero donde ha vuelto a apostar por el 'más es más' en su elección superprimaveral.

Mejor cuantas más flores

La valenciana, que ha desvelado a ¡HOLA! cuál es el éxito de su relación de 22 años con Juan del Val, ha querido en su último look que el estampado más representativo de la primavera dominara su imagen. Y lo ha hecho no solo al lucirlo en una prenda sino con dos a la vez, consiguiendo una combinación muy atrevida y superllamativa visualmente hablando. Un 'más es más' no apto para tímidas y en el que hay un guiño caribeño. Curiosamente, la fascinación floral de Nuria le lleva hasta a customizar su funda de móvil con estos motivos primaverales.

Moda española con guiño caribeño

Para conseguir su explosiva combinación floral, Nuria Roca dirige su mirada a dos piezas de temporada y con nombre caribeño de Cyriana, firma fundada en 2017 por la asturiana Elisa Álvarez García, 'Eli'. En concreto, la colaboradora de El Hormiguero luce la blusa Trinidad (255 euros) que presenta un estilo victoriano con sus mangas abullonadas y que se realza con una lazada al cuello. Aunque se presenta como perfecta para llevar con un sastre o vaqueros, ella prefiere seguir la recomendación de fichar la propuestas de campaña (truco con el que no se necesita estilista y que también fascina a Marta Ortega) y la combina con el pantalón Tobago (262). Y aunque está fascinada con los salones en colores flúor, en esta ocasión deja de lado esta tendencia con la que está 'on fire' para relajar el acabado final de su imagen con unas sandalias de tiras caladas en tono nude.