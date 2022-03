La sencilla estrategia con la que Marta Ortega no necesita estilista

Este fin de semana se ha celebrado en el Club de Campo Villa de Madrid el Longines Global Champions Tour, un campeonato de hípica que no se han querido perder Marta Ortega y Carlos Torretta, grandes fans de la equitación. Es más que habitual ver a la pareja asistir a este tipo de competiciones, pero esta ha sido la primera vez que lo han hecho junto a su hija, Matilda, quien cumplió un añito a finales de marzo. Junto a ellos estaba también Amancio, el primer hijo de la empresaria, fruto de su relación con el jinete Sergio Álvarez Moya. Han sido tres las apariciones de Marta estos últimos días, que nos han dejado, como no podía ser de otra forma, tres looks que se han analizado hasta el más mínimo detalle. Como es habitual, ha apostado por conjuntos relajados y muy cómodos que puedes copiar fácilmente.

La mejor embajadora de Inditex

Si hace un par de días comentábamos su acierto al decantarse por un vestido-túnica de edición limitada de Zara, con el que demostraba una vez más ser la mejor embajadora de la marca, ese no ha sido su único acierto este fin de semana. Sus otros dos estilismos estaban firmados por otra de sus tiendas preferidas (y también perteneciente a Inditex): Massimo Dutti. Además, ambos contaban con varios puntos en común, desde su monocromía hasta sus tejidos ligeros o una sencilla estrategia que tú también puedes copiar con la que te ahorrarás muchos quebraderos de cabeza a la hora de vestir.

El poder de los looks monocolor

El primero de ellos lo apostaba todo al blanco, y estaba protagonizado por una original sudadera ajustable con escote en 'V', bolsillo frontal y capucha a la que sumó una falda midi a juego de corte evasé, abertura frontal y elástico en la cintura. Aunque el corte a media pierna puede acortar visualmente la figura, Marta evita ese efecto al decantarse por un estilismo monocolor blanco, uno de los trucos preferidos de expertas en moda como Victoria Beckham para ganar centímetros y estilizar la silueta.

El tip con el que no necesita estilista

Además de esa favorecedora estrategia, Marta ha seguido otra que le facilita las cosas a la hora de escoger look: dejar que las modelos de la web sean sus mejores estilistas. Estos dos últimos conjuntos que ha lucido los ha combinado tal cual lo hacen en la tienda online de Massimo Dutti, es decir, apostando por el total look y rematando con sandalias de pura tendencia. Tampoco ha innovado con ningún detalle: por ejemplo, en el caso de la sudadera, la ha llevado remangada y metiendo parte del bajo delantero por dentro del pantalón, como se puede ver en el lookbook. En cuanto a la sobrecamisa vaquera, también ha copiado el detalle del puño doblado y el nudo lateral del cinturón.

Este obvio pero efectivo truco puede ayudarte a ti también a evitar que estés horas y horas pensando en cómo combinar una prenda. En este caso, son dos looks monocolor que tienen diseños a juego, pero también es efectivo cuando sea una pieza suelta que no sepas cómo llevar. Lo cierto es que a nosotras nos encanta pensar mil y una maneras de mezclar nuestra ropa, pero no está de más tener esta solución para esos días en los que tenemos prisa y no queremos pensar. ¿Te apuntas?