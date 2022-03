Nuevas formas de rendirte a la gorra y el 'bucket hat' esta temporada

De Tamara Falcó a Ana Boyer, Irina Shayk o Lucía Rivera, la gorra se ha convertido en el nexo de unión de mujeres con formas de vestir muy diferentes entre sí. Este complemento revalida su etiqueta de tendencia en la temporada de verano, donde se dibuja como una supertendencia perfecta para completar looks cómodos o rematar mezclas más sofisticadas. Junto con este accesorio, no podía faltar el sombrero de pescador o bucket hat, una creación que arrasa una temporada más, dejando atrás los diseños de lana por los veraniegos modelos de lino o algodón. Si en tu armario no faltan ninguna de estas apuestas o si te apetece rendirte a la tendencia por primera vez, pulsa el play y descubre 10 maneras distintas de llevar (sin caer en errores) estos y otros sombreros para verano.

Loading the player...