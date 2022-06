Ana Boyer se une a la fiebre de su hermana Tamara por este complemento deportivo

Es cierto que Ana Boyer no es la hija más mediática de Isabel Preysler, pero a través de sus populares looks de invitada, con los escotes más favorecedores o los estampados que son tendencia, la economista deja claro que tanto ella como Tamara Falcó han heredado el estilazo de su madre. Esto no solo aplica a looks de alfombra roja, por supuesto, ya que en su día a día Ana Boyer suele apostar por looks casuales con diferentes elementos deportivos que resalten entre sus básicos infalibles. Su más reciente estilismo es prueba de ello, pues ha optado por un sencillo look en negro con un complemento muy especial para ella, que también gusta a su hermana.

¿Vestir de negro en primavera? ¡Hay truco!

Muchas expertas en moda evitan llevar los tonos más oscuros de la gama cromática una vez que se alzan las temperaturas. Ana Boyer, sin embargo, demuestra ser una de las excepciones a la regla. La empresaria acierta con un look de dos piezas total black, compuesto por camiseta básica y falda tubo, con el que consigue estilizar al máximo su esbelta figura. El diseño de la falda se ajusta a las piernas y finaliza justo por debajo de las rodillas, creando ilusión de infinidad. De esta forma, Ana Boyer ha sabido conjugar la camiseta básica y la falda sartorial por excelencia a un estilismo casual y muy favorecedor, cuyo golpe de efecto son los complementos. En este caso, nos referimos al accesorio que unió en su momento de forma inesperada a su hermana Tamara Falcó con Victoria Beckham.

Un complemento que destaque

No es poco frecuente que Ana Boyer haga promoción de su propia firma de gorras, Cocowi Brand, en los distintos posados que comparte con sus seguidores. Usualmente en ellos utiliza este colorido accesorio deportivo para animar un conjunto de básicos, como ha sido el caso de su último look con camiseta y falda negra de punto, o como bien podría ser un estilismo de vaqueros, a la manera de Tamara.

Vuelve la gorra (sin el chándal)

En más de una ocasión hemos visto a Tamara Falcó presumiendo de las creaciones de la firma que ha fundado Ana Boyer con Fernando Verdasco, unas gorras deportivas con diseño de rejillas laterales en llamativos colores. Sus parches frontales están bordados con divertidos diseños de animales y frutas que restan seriedad a cualquier look sobrio, con fin de adaptarlo a ocasiones más casuales. Esta pieza tradicionalmente reservada para los estilsimos de estética deportiva vuelve a los armarios de las mujeres más estilosas para transformar sus posados, ya sea dándoles un toque de color o relajando la estética de los mismos.

Copia el look de Ana Boyer

Para conseguir el balance perfecto entre el estilo sport-chic y la elegancia que caracterizan a la empresaria, conjunta una camiseta básica que luego puedas incorporar al resto de tus estilismos de básicos, una falda tubo texturizada y una gorra con destellos de color y divertido diseño. Accede a la galería aquí para hacerte con las tres piezas que emulan el look de Ana Boyer.