María Pombo y su mono de cuero: ¿Qué popular presentadora ha copiado su look premamá? Cristina Pedroche protagoniza un inesperado duelo de estilo con la 'influencer' al interpretar uno de los looks más cañeros de su embarazo

Es imposible enumerar a las españolas más reconocidas por su estilo sin mencionar a María Pombo. No solo ha conseguido conectar con más de un millón de seguidores que no se pierden los looks con los que presenta sus prendas favoritas de la temporada. También ha hecho de la moda su pasión al atreverse incluso a lanzar su propia marca. Y, como Kim Kardashian o Victoria Beckham, es ella misma quien se ha convertido en la mejor embajadora de su firma. Sus fans no son las únicas en enamorarse de sus diseños. De la misma manera, otras celebridades fichan los estrenos de la influencer. Es más, la última coincidencia estilística ha tenido lugar entre el armario de la empresaria y una conocida presentadora española cuyas combinaciones tampoco pasan desapercibidas: Cristina Pedroche. Ambas han coincidido en una tendencia que está arrasando este otoño, el mono de cuero.

Eso sí, cada una de ellas se llevó el look a su terreno. Mientras que María lo combinó con un jersey de cuello alto por debajo en color marrón -la mejor alternativa si queremos dejarnos la bufanda en casa y no exponernos al resfriado- Cristina lo lució sin nada por debajo en clave roquera. La presentadora llevó un semirrecogido muy cañero: una cola de caballo alta (peinado que también escogió la semana pasada para participar en un evento) con la mitad de la melena suelta contrastando con las ondas semideshechas por las que apostó la influencer.

En clave ochentera

La prenda de una sola pieza con cuello solapa y manga larga murciélago es una creación de Name the Brand, la firma de María Pombo, que ha sido bautizada como Jack. Aunque tenemos que darle una mala noticia tanto a las fans de la influencer como a las de Cristina que hubieran podido enamorarse del look de cuero. Y es que el mono, cuyo precio era de 99,95 euros, está completamente agotado. Algo que no nos extraña nada si tenemos en cuenta que además de ser un diseño todoterreno es increíblemente favorecedor.

Look premamá (o no)

A la vista está si tenemos en cuenta que da igual la forma física para que potencie cualquier silueta. Y es que María llegó incluso a lucirlo estando embarazada, cuando la incipiente barriguita comenzaba a hacer acto de presencia. Lo bueno es que el patrón imita una cintura alta que marca el talle, por lo que, en clave premamá o no, siempre va a crear una figura de reloj de arena. Otro detalle que conquista del diseño es que puede coordinarse con todo tipo de calzado, ya sean unos botines como los que escogió Cristina o bien unas botas altas como las que usó la influencer para modelar el mono Jack.