Amaia Salamanca posa para ¡HOLA! con impresionantes joyas y looks de fiesta La actriz madrileña hace balance de este atípico año y muestra su imagen más fabulosa en la cuenta atrás para la Navidad

Loading the player...

A punto de estrenar diciembre, Amaia Salamanca hace un balance de su vida profesional y personal desde las páginas de la revista ¡HOLA!. Con una potente puesta en escena que rinde tributo a las artes escénicas, la madrileña -que acaba de trasladar su residencia habitual junto a Rosauro Varo a Marbella- comparte en la revista sus vivencias en un excepcional reportaje en el que deslumbra con impresionantes joyas de la firma RABAT. En este making of podrás ver un adelanto de la sesión con looks festivos y una selección de piezas majestuosas que son pura inspiración. Y es que la actriz otorga un gran valor a Rabat Joy of Magic, la esperada colección de joyas de la firma con piedras preciosas y diamantes blancos y negros. La belleza y la sofisticación de estos anillos, pendientes y collares simbolizan la luz y la magia de vivir con ilusión los momentos más especiales.