El duelo de estilo de Chiara Ferragni y su madre: 26 años de diferencia y una misma prenda

Aunque el gusto por la moda puede ser algo que se desarrolle con el paso de los años, lo cierto es que la familia ocupa un rol fundamental cuando se trata de heredar la pasión por las tendencias. Kaia Gerber, los primeros pasos de North West como mini influencer o, sin necesidad de ir muy lejos, Lucía Rivera, son la prueba de que unas madres fashionistas marcan la diferencia. Chiara Ferragni (33) puede ser el mejor ejemplo al haberlo experimentado por partida doble. Si experimentar con su armario parece ser una de las aficiones preferidas de su hijo Leone (quien no duda en probarse todas las gafas de sol, bolsos y otros complementos de la empresaria), la propia italiana tendría una conexión estilística parecida con su madre, Marina Di Guardo (59). Y es que la que es la mujer más importante para la creadora de The Blonde Salad tendría en común con su hija mayor una prenda que 'compartirían'.

Fue en la publicación que Chiara compartió este miércoles en el que las mujeres del clan Ferragni posaban al completo, cuando el look de su madre nos llamó la atención. Marina llevaba una blusa verde con un estampado tropical que nos resultaba muy familiar. Y no solo porque sea el print que Jennifer Lopez ha convertido en uno de los más famosos de la firma italiana (la última en versionar su look ha sido Tyra Banks), sino porque la influencer italiana cuenta con una prenda prácticamente igual en su armario. Hay que retroceder hasta el 9 de julio, que fue cuando Chiara compartió en su perfil una foto luciendo la blusa de manga larga.

En clave 'Años 2000'

Aunque no solo llamaba la atención el veraniego diseño, lo que fascinó a los fans de la empresaria (quien también había lucido el icónico vestido) fue su manera de combinarla. Y es que con un nudo alto convirtió la camisa en un crop top dejando parte del abdomen al aire. Un escote que se llevó todo el protagonismo gracias a la cintura baja -o low rise- del pantalón negro acampanado. ¿El toque final? Unas sandalias de tiras de punta cuadrada, también negras, al más puro estilo 'años 2000'. Que, meses después, su madre haya llevado esa creación, nos deja con la duda de si ambas se hicieron con la misma prenda o, en realidad, estarían prestándosela, ya que al ser una creación oversize, la talla podría servirle a las dos.

Mezcla clásica y atemporal

Aunque su madre también es una gran amante de las tendencias desde joven (los #throwbacks que Chiara comparte son la mejor prueba de ello), lo cierto es que prefirió combinar la blusa de una manera más clásica. Si su hija optó por la versión crop top, Marina prefirió llevarla abrochada con todos los botones y apostando también por un pantalón oscuro. Por mucho que sea un diseño veraniego, no dudó en integrarlo en su look otoñal, ya que los motivos naturalistas de hojas o flores pueden aguantar el cambio del entretiempo si se mezclan con básicos más abrigados.

