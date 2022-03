Chiara luce embarazo en lencería como las supermodelos en una divertida imagen con su marido

Aunque Chiara Ferragni no es una mamá primeriza, lo cierto es que está viviendo su segundo embarazo con la misma ilusión que el primero, cuando, junto a su marido, el cantante Fedez, ampliaron la familia. Leone Lucia Ferragni llegó a sus vidas como un auténtico terremoto y terminó por convertirse en el segundo protagonista de las publicaciones de la italiana. Queda poco para que se convierta en hermano mayor y, como hizo dos años atrás, la empresaria está documentando cada momento del proceso (no en vano uno de sus lemas es 'Ama fieramente y no te olvides de pararte en el camino para hacer fotos'). Haciendo atravesado el ecuador del embarazo (esta vez tendrán una niña), ha querido compartir una imagen del momento al más puro estilo 2020. Y es que el baby boom entre las modelos ha llenado los respectivos perfiles de Romee Strijd, Elsa Hosk o Gigi Hadid de fotos en lencería, presumiendo de sus incipientes tripitas. Algo que también ha querido emular la creadora de The Blonde Salad con su versión.

VER GALERÍA

- De Paula Echevarría a Chiara Ferragni: los looks con truco de las embarazadas más estilosas

Pero por mucho que Chiara posara como los mismísimos ángeles de Victoria's Secret mostrando su embarazo, no pudo evitar personalizar al máximo el momento. Lo que se puede traducir por darle un toque divertido. Y es que una de las razones por las que más triunfa la italiana entre sus fans es por su naturalidad y sentido del humor, lo que no ha faltado en su última foto. Posando en sujetador y mallas, sujeta su barriguita con una mano a la vez que choca contra la de ¡su marido! Fedez ha querido participar en el plano del quinto mes mostrando su peculiar baby bump.

VER GALERÍA

Sus fans se suman a la broma

Lo que ha conseguido que sus seguidores estallaran en carcajadas, aplaudiendo la originalidad de la pareja y preguntándose -viendo el parecido tamaño de ambos- quién era el que estaba realmente embarazado (pese a que ya se ha visto la cara de la pequeña). "Carrera de tripitas", "Me parece que Fedez es el que está más embarazado de los dos", "En un lado hay una niña, en el otro lado un buen plato de pasta", "Fedez va por el sexto mes", fueron algunos de los comentarios que recibieron, ya que los fans disfrutan entrando al trapo de sus ídolos.

VER GALERÍA

La sugerencia de Fedez para el nombre

Poco antes, el artista había compartido en su perfil una foto de la que parece la misma improvisada sesión en casa invirtiendo la clásica imagen. Era Chiara la que aparecía besando su tripa, aunque tampoco faltó el plano contrario. Mientras divierten a su comunidad de seguidores con sus ocurrencias, el nombre de la pequeña sigue siendo un misterio por mucho que les preguntan a los 'Ferragnez'. Hace tan solo unos días, el propio cantante acariciaba la tripa de su pareja llamando a su hija "Gennara" en honor al personaje de una de sus series preferidas, Gomorra. Sin embargo la italiana le confirmaba que su hija no iba a llamarse así.

Haz click para ver el documental de Chiara Ferragni, donde descubrimos las claves de estilo, su rutina diaria y cómo es capaz de conectar con todos sus fans. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!