Chiara Ferragni, la última en atreverse con el diseño más icónico de Jennifer Lopez

A lo largo de su carrera como influencer, hemos visto a Chiara Ferragni llevando todo tipo de diseños. Desde los vestidos de fantasía que Maria Grazia Chiuri creó en exclusiva para el día de su boda con Fedez, hasta modelos de gala que ha lucido en la alfombra roja posterior a los premios Oscar. Y aunque es conocida por atreverse con tendencias, colores y cortes que muchas actrices de renombre no se ven capaces de llevar, uno de sus últimos estilismos sería, más que novedad, un diseño influido por una superestrella: Jennifer Lopez. En una de las fotos que ha subido a su perfil la italiana aparece luciendo un modelo escotadísimo cuyo estampado hace que rápidamente conectemos con el armario de la diva del pop, en concreto con un vestido con el que hizo historia hace 20 años.

VER GALERÍA

-Lee también: Chiara Ferragni se ha comprado las 4 minifaldas virales de la nueva colección de Zara

De un tiempo a esta parte Chiara está totalmente obsesionada -en el mejor de los sentidos- con las tendencias de finales de los años 90 y principios de los 2000. No solo su armario es un ejemplo de que la estética ha vuelto a ponerse de moda, sino que su propia firma se ha encargado de versionar algunos de los éxitos de aquellas décadas en clave 2020. Es por eso que no nos extraña que se haya fijado en el look que dio la vuelta al mundo de Jennifer Lopez, un diseño con mucha historia detrás que, además, la del Bronx recuperó para el pasado desfile Primavera-verano de Versace.

Un proyecto top secret

Eso sí, las diferencias entre una y otra han sido abismales. Mientras que la cantante lo lució para el evento de la música del año, parece que el look de Chiara forma parte de algún tipo de proyecto laboral del cual todavía no ha revelado nada. "En el set para algo muy emocionante", escribió la empresaria compartiendo el selfie con el look estampado que nos devuelve a los 2000. Si Jennifer apenas añadió unos pendientes para no robarle protagonismo al modelo tropical, la italiana completó el estilismo con un colgante de Bvlgari con forma de serpiente, uno de los emblemas de la firma, que impactó a sus seguidores. Sí, incluyendo a Úrsula Corberó que escribió un "¿Perdona?" debajo de la imagen de la influencer.

VER GALERÍA

La historia del vestido viral

Fue en los Grammy del año 2000 cuando la cantante revolucionó la alfombra azul del evento con su creación de la firma italiana, un look con estampado tropical, transparencias en las mangas y un infinito escote en 'V' que incluso alcanzaba el ombligo dejándolo a la vista. Además de aparecer en prensa nacional e internacional o seguir inspirando a algunas firmas en la actualidad, que lo siguen versionando, JLo puede presumir de haber hecho historia en el propio internet. El volumen de usuarios que querían ver su diseño fue tan amplio que consiguió que Google lanzara la búsqueda de imágenes. Lo más curioso es que, antes de la gala, la propia cantante no estaba muy convencida de que ese fuera el mejor diseño para la ocasión al considerar que se trataba de un look muy arriesgado. Por suerte, al final se atrevió a llevarlo convirtiendo su aparición en uno de los momentos históricos para la moda.

Haz click para ver el documental de Chiara Ferragni, donde descubrimos las claves de estilo, su rutina diaria y cómo es capaz de conectar con todos sus fans. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!