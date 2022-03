¡Te sorprenderá! Tyra Banks copia el vestido más salvaje de Jennifer Lopez con mucho ingenio

Junto con el de la venganza de Diana de Gales o aquella osada elección llena de imperdibles que lució Elizabeth Hurley (y que, posteriormente, su hijo, Damian, interpretó), otro vestido icónico que ha hecho historia es el bautizado como jungle dress. Se trata de una creación muy sensual de Versace que se caracteriza por su estampado salvaje inspirado en la jungla y que se popularizó tras lucirlo Jennifer Lopez sobre la alfombra roja en una entrega de premios en el 2000. Una ocasión en la que la actriz y cantante causó gran impacto como también logró al mostrar un diseño muy similar sobre la pasarela de la firma italiana el pasado año. Ahora, es la modelo de los noventa Tyra Banks la que recupera esta propuesta, pero gracias a su ingenio juega al despiste.

En las histórias efímeras de su perfil, Tyra Banks ha mostrado un regalazo que ha recibido de la firma Versace. Abriendo una caja, la supermodelo estadounidense, de 46 años, muestra unos pañuelos con estampado de inspiración selvática en verde y dorado. "Una pequeña pista de mi estilismo...", precisó a todos sus 6,7 millones de seguidores.

Una hora después aproximadamente, podemos verla paseando con un falso vestido que recuerda al jungle dress de Jennifer Lopez, pero que ella lo confecciona con los fulares de la casa italiana que ha recibido como presente, tal y como confiesa. Posteriormente, lo mostró sobre el escenario para presentar el programa Dancing With the Stars de la ABC. Eso sí, su versión era mucho más recatada que el original que llevó la interprete del éxito musical Pa'Ti.

El inolvidable jungle dress

No solo por su llamativo estampado selvático que es lo que ha llevado a la supermodelo Tyra Banks a versionarlo sino también por la sensualidad de su patrón que mostraba un pronunciado escote y una prominente abertura en la falda, Jennifer Lopez causó sensación con su jungle dress en la alfombra roja de los premios Grammy en el 2000. Poco imaginaba la cantante que se convertiría su elección en un icono, a pesar de que confesó que no le convencía al no considerarla apropiada para el evento. De hecho, tal revuelo generó que propició el lanzamiento de Google Imágenes, ya que la gente quería buscar las fotografías de las que todo el mundo hablaba en aquel momento. Contra todo pronóstico, decidió recuperarlo tres años después.

En aquella segunda ocasión, Jennifer decidió mostrar una versión más comedida del original, ya que prendió del escote tres grandes imperdibles dorados para restarle sensualidad y añadió un cinturón entallado para desfinir su silueta mejor. Una transformación que mostró sobre el escenario durante un concierto en el Bronx en junio de 2004. Y cuando todo hacía imaginar que JLo se había olvidado del jungle dress volvió a llevarlo. Eso sí, se trataba de una recreación muy similar que formó parte de la colección de Versace Primavera/Verano 2020. Un diseño que recuperaba la sensualidad de aquel con el que impactó en los Grammy y que se encargó ella misma de lucir sobre la pasarela como una modelo más. Finalmente, es Tyra Banks la que suma un cuarto capítulo a esta icónica propuesta.

