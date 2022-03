Damian, el hijo de Elizabeth Hurley, interpreta 'aquel vestido' que marcó la carrera de su madre

Con el pelo ligeramente ondulado y con efecto mojado, Helena Christensen era una de las elegidas para participar en el desfile de Versace prêt-à-porter primavera-verano 1994. Lo que no sabía ella por en ese momento, es que uno de los looks que llevaría en la presentación se convertiría en un diseño icónico que se recordaría hasta la fecha y que se ha bautizado con nombre propio: That Dress (Aquel vestido). Largo, entallado, con un pronunciadísimo escote y grandes imperdibles a modo de adorno, fue Elizabeth Hurley la que consiguió que esta creación pasara a la historia tras lucirla hace 25 años. Un look que también marcó la carrera de la actriz y que, desde entonces, ha sido recordado puntualmente por otras estrellas, como Lady Gaga, Jennifer Lawrence o Dua Lipa. Ahora, su hijo, Damian Hurley, también ha querido actualizar este estilismo, pero como nadie había hecho hasta ahora.

Durante una presentación de la firma cosmética Pat McGrath Labs en los grandes almacenes londinenses de Selfridges, Damian, que a sus 17 años acaba de firmar su primer contrato como modelo, eligió un look firmado por Versace en el que destacaba un traje de chaqueta negro con doble botonadura y adornado con grandes imperdibles dorados (llamados safety pins en inglés) en un lateral y sobre el pecho. Un homenaje al inolvidable estilismo de su madre que nadie mejor que él podría recrear a la perfección, pues, además, ambos poseen un gran parecido físico.

Concretamente, Elizabeth Hurley apostó por este impactante vestido de Versace para acudir al estreno de la película Cuatro bodas y un funeral el 11 de mayo de 1994 en Londres. Era una de las invitadas que no podían faltar, pues, por aquel entonces, era novia de Hugh Grant, protagonista del filme. La ocasión requería un estilismo potente y ella no falló, consiguiendo acaparar todas las miradas con su atrevida elección que mostraba su imagen más espectacular. Consiguió que su fama creciera como la espuma tras este evento.

Tal impacto fue el de esta creación que llegó a ser tan conocido que, en la actualidad, posee su propia página dentro de la enciclopedia Wikipedia. En 2012, la polifacética cantante y actriz Lady Gaga no dudó en ver potencial en esta creación para adaptarla a su atrevido estilo y llevó exactamente la propuesta original. El pasado año, Jennifer Lawrence rendía tributo a la elección de Elizabeth Hurley también en Londres y con una versión actualizada en dualidad de materiales y prescindiendo de las aberturas laterales. Sin embargo, aquí no queda este recuerdo de moda, pues Dua Lipa nos presentó un guiño a este diseño, pero en clave bicolor, durante los premios Grammy 2019.