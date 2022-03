Los nuevos taconazos de Blake Lively... ¡no son lo que parecen!

Podríamos hacer una larguísima lista enumerando todas las razones por la que nos encanta Blake Lively. Nos empezó a dar sus primeras lecciones de moda interpretando a Serena van der Woodsen en Gossip Girl, después la alfombra roja se convirtió en su segunda casa, lugar donde deslumbraba con sus mezclas ¡incluso sin necesidad de estilista! Pero hasta en su relación de pareja se ha convertido en todo un ejemplo a seguir, ya que su historia de amor con Ryan Reynolds está llena de glamour, sí, pero también de mucha cotidianidad, la cual comparten o en sus perfiles o gastándose todo tipo de bromas el uno al otro. Su gran sentido del humor ha hecho que sus fans se enamoraran todavía más de su naturalidad. Y, qué mejor para demostrarlo que su última publicación. La pareja ha compartido una tierna imagen después de votar en la que la actriz aparece estrenando unos zapatos. ¿Lo más gracioso? Que el par de taconazos no es real, ¡están dibujados!

"Fue la primera vez de Ryan. Estaba comprensiblemente asustado. Todo sucedió tan rápido. Como MUY rápido. Lloró. Fingí llorar. Luego llamó a todos sus amigos", escribió Blake debajo de la fotografía en la que ambos aparecen sonrientes después de haber votado juntos. Una captura aparentemente normal, hasta que nos fijamos en los pies de la estrella. ¿Por qué en la imagen de su perfil lleva unos taconazos y en la que compartió su marido aparece descalza? Fue Ryan quien resolvió el misterio compartiendo además la misma foto en sus historias colocando unas botas dibujadas a modo de complemento final del look de la artista. Sí, por lo visto la actriz se olvidó de ponerse los zapatos para el posado pero fue algo que quiso solucionar al editar la fotografía antes de subirla.

El engaño a sus fans

¿El único problema? Que su pareja subió la original y los fans se dieron cuenta de que la elección del calzado era mera posproducción. Lo mejor es que las habilidades de la actriz no son nada desdeñables, ya que nadie se había fijado, hasta ese momento, en que había algo sospechoso escondido en su look. "Me pensaba que eran de verdad, qué confusión" o "A mí me había engañado" fueron algunas de las impresiones de los fans después de mirar con detalle la imagen. Una vez más, Blake Lively deja claro que Hollywood no le ha cambiado, ya que hace las mismas cosas con las que cualquiera podría sentirse identificada, como es retocar una etiqueta, mancha o transparencia de un look para conseguir la foto perfecta. Aunque claro, la actriz ha ido mucho más allá con su edición al diseñar un calzado de cero. Un trabajo que ha tenido doble beneficio: conseguir una imagen muy glamurosa del momento electoral y meterse -otra vez más- a sus fans en el bolsillo.

¿Futura diseñadora de calzado?

"Para mí lo mejor son los zapatos dibujados", "¡Los ha pintado! Amo a Blake tanto" o "Lo mejor es que los ha etiquetado como si fueran de Louboutin, me muero", escribieron algunos de sus seguidores sobre el hecho de que una de sus firmas de cabecera apareciera mencionada en la imagen. De hecho, la intérprete llevó la broma más allá llegando incluso a escribir a la prestigiosa marca de calzado: "Louboutin, ¿estás contratando? Garabateadora de iPhone descalza con amplia experiencia disponible". Incluso se ofreció a mandar su "impresionante currículum" si era necesario, aunque pintar la suela roja de las sandalias ya había sumado muchos puntos a la solicitud de la actriz en opinión de sus fans. Se podría decir que estaba muy feliz de quitarme por fin un mono y votar. Puede que una papeleta de votación y una máscara cubrieran mi look. Pero maldita sea, ejercí mi derecho al voto. Y mi derecho a no usar zapatos que arruinaran mi estilismo".

