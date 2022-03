El armario con sello español de Nicole Poturalski, a quien se relaciona con Brad Pitt

El nombre de Nicole Poturalski ha empezado a resonar con fuerza desde hace unos meses. La modelo que relacionan con Brad Pitt se ha convertido en una de las nuevas figuras de la industria de la moda. Pero, ¿cómo ha conseguido la maniquí hacerse un hueco en un sector en el que las hermanas Hadid o Kendall Jenner han marcado esta generación de supermodelos? Sus looks son algunas de las razones. Además de poder presumir de haber desfilado en la Semana de la Moda de Milán, sus cientos de miles de seguidores confirman que su estilo ha logrado traspasar las barreras de su perfil y llegar incluso a movilizar a sus fans, que no dejan de interesarse por las prendas de sus looks. Y es que si algo fascina de la alemana es que suele preferir elecciones más asequibles, casuales y desenfadadas para la alegría de su comunidad de followers. Uno de los últimos cumple esos requisitos y uno más: es de sello español ya que está firmado por Pull & Bear. Aunque lo mejor de todo es que no es la única firma made in Spain que encontramos en su armario.

VER GALERÍA

-Nuevos datos sobre Nicole Poturalski, la modelo con la que ha sido fotografiado Brad Pitt

Si analizamos con detalle el look de Nicole, son varias las prendas con vocación de superventas este otoño. Es el caso, por ejemplo, de la sobrecamisa de lana. Un diseño en color beis con bolsillos que lleva a modo de cazadora que ya se está convirtiendo en uno de los básicos de la temporada (Kendall Jenner también se ha rendido a esta chaqueta). Debajo añadió un top con tiras cruzadas que ha sido bautizado como midriff flossing y cuenta con Elsa Hosk, Jessica Goicoechea, Bella Hadid o Emily Ratajkowski entre sus adeptas. Por último, unos pantalones vaqueros de silueta oversize completaron su combinación en blanco y negro.

VER GALERÍA

Look blanco con matices

El total look de la firma no podría estar más en línea con las tendencias de la temporada. Marc Jacobs, Jacquemus, Max Mara o Dior son algunas de las firmas que se rebelan ante la idea de que el blanco sea un color solo para el verano. De hecho, en sus pasarelas, las combinaciones all white han sido no solo aplaudidas en las semanas de la moda, sino también imitadas por las mejor vestidas del street style. Nicole se sumó a la propuesta, pero llevándosela a su propio terreno, ya que le dio el toque otoñal con toques negros como la suela de los botines, el top o el bolso.

VER GALERÍA

Prendas de alto impacto 'made in Spain'

Si retrocedemos hasta primavera, encontramos en el armario de Nicole otras elecciones con sello español. Y es que parece que la modelo ha querido incorporar a su vestidor algunas de las prendas más famosas del país. Es el caso de Mango, que se 'coló' en uno de sus looks del confinamiento con un bolso verde grabado -imitando la piel de cocodrilo- que escogió para una jornada de compras. También Zara, la firma estrella de Inditex, ha conseguido llamar su atención. Son varios diseños de la marca los que ha incorporado este año a su armario, como fue el bucket hat vaquero o las sandalias destalonadas de punta cuadrada.