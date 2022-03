Kendall Jenner estrena el básico más versátil (y español) para su cena en familia

El nombre de Kendall Jenner parece ligado, desde hace unos años, a la pasarela. Lugar donde se encarga de presentar algunas de las últimas propuestas de los diseñadores. Sin embargo, lo cierto es que no solo es famosa por formar parte de las supermodelos de esta generación. Se ha convertido en una de las figuras más influyentes en la moda a pie de calle o street style. Sus combinaciones no solo dan pistas sobre las novedades que se acercan, también sirven de inspiración a sus fans cuando se trata de crear mezclas. Y, como parte de su comunidad de followers en España, no hemos podido sentirnos más orgullosas de que haya encontrado una de sus últimas adquisiciones en una firma muy conocida del país. La hermana maniquí del klan Kardashian ha apostado por una cazadora de Mango.

Kendall y Kylie Jenner, como cualquier pareja de hermanas, también discute por la ropa

Fue durante una cena con Caitlyn Jenner en Nobu, un prestigioso restaurante de Malibú, que Kendall apostó por el diseño de punto de fitting oversize en color crudo. Una manera de llevarle la contraria a las tendencias, que, esta temporada, solo conciben las prendas de abrigos con flecos durante el entretiempo. La prenda de Mango se encuentra actualmente a la venta en todas las tallas (aunque no sabemos todavía por cuánto tiempo) y cuesta 79,99 euros. Por mucho que en la propia web se recomienda mezclarla con una blusa estampada y un pantalón vaquero, la modelo llevó la cazadora a su terreno al integrarla en una combinación de tonalidades claras, ese resultado minimalista que tanto caracteriza su gusto personal.

Otro detalle que nos encanta es que, pese a ser una chaqueta de punto, combinada con el look monocolor actúa de la misma manera en que lo haría una americana, sumando puntos de estilo a la mezcla. Además, como cualquier blazer, es un diseño muy versátil que la propia Kendall podría reciclar más adelante con una falda, como parte de un estilismo diurno más informal.

Pura luz en un look

Debajo de la chaqueta de punto, Kendall lucía un top blanco a juego con sus pantalones de cintura alta. Una mezcla luminosa que se encargó de contrastar con unos botines de Celine, un modelo bicolor de tacón con la puntera en crudo que recibe el nombre de Madame. La maniquí cuidó tanto la gama de colores que incluso su mascarilla beis se coordinaba con el resto del look, ya que apostó por un diseño firmado por su hermana Kim -salido del catálogo de su firma, Skims- que cuesta 6,82 euros. Por último, con un bolso marrón de asa corta, que llevaba colgado del hombro, puso fin a su combinación para la cena familiar.

El fenómeno 'made in Spain'

El caso de Kendall no es un suceso aislado en el universo de celebridades. Parece que, de un tiempo a esta parte, las estrellas estadounidenses no dejan de descubrir novedades de tendencia en la firma española. De hecho, Katie Holmes, que suele ser una de las más devotas a las marcas de nuestro país, lució hace tan solo unas semanas un look en el que se 'coló' una prenda de la misma marca made in Spain por la que apostó la modelo: unos pantalones de algodón que destinó para su última cita romántica.

