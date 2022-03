Katie Holmes encuentra en la moda española la prenda más inesperada para su cita romántica

Una vez hemos pasado oficialmente al otoño, es el momento de darle la bienvenida a las tendencias de la temporada. Tejidos más gruesos, brillos para las veladas de entretiempo y, por supuesto, la esperada paleta cromática en colores tierra son algunas de las propuestas de pasarela que llevaremos los próximos meses. Precisamente, las sombras amarronadas, protagonizan el último look de una de las actrices más conocidas por su estilo: Katie Holmes. La actriz apostó por combinación en diferentes tonalidades de crema y marrón para su paseo por Nueva York con su nueva pareja, Emilio Vitolo Jr. Aunque lo sorprendente de su mezcla fue una de las prendas que escogió para la cita, unos pantalones jogger firmados por una conocida marca española, la misma de la que se ha convertido en una de sus clientas más fieles: Mango.

Durante el confinamiento, este tipo de diseños de punto, cómodos y perfectos para sustituir el pijama, se han convertido en un elemento tan insustituible del armario, que han empezado a gobernar las calles (fenómeno que ya sucedió en su día con la ropa deportiva cuando se alejó del gimnasio). Aunque eso no significa que los looks de andar por casa sean los nuevos reyes del street style. O, al menos, no tal y como los lucimos en la intimidad. Como Katie demuestra, hay todo un mundo cuando se trata de integrarlos en combinaciones del día a día. Una buena excusa para combinarlos con prendas que sumen puntos de estilo.

El nuevo look comfy

Fue precisamente lo que puso en práctica al escoger una de las chaquetas más elegantes del armario. De esa forma, los pantalones de deporte perdieron parte de su personalidad informal. No solo es sorprendente que Katie haya dado con la forma de sacar el jogger a la calle más allá de para hacer deporte. También resulta llamativo que su elección sea un diseño made in Spain, ya que el diseño está firmado por Mango. Se trata de un pantalón de tiro alto con cintura elástica ajustable que cuesta 29,99 euros. Para alegría de los fans de la actriz, está disponible en todas las tallas, así que es posible imitar su look. Y, como comentábamos, no sería la primera vez que apuesta por la marca, un abrigo de lana tipo blazer sería otro de sus básicos asequibles.

De casa a una cita romántica

Si en la web se utiliza para crear un look muy cómodo, añadiéndole una sudadera de capucha a juego y unas bailarinas de borreguito, Katie ha decidido que es también una buena alternativa para tener una cita romántica. De hecho, además de la blazer, la intérprete lo combinó con una camiseta blanca y zapatillas de cordones a juego. El bolso negro puso el toque final a la mezcla que, además de servirnos para cualquier ocasión informal, es también una mezcla ideal para atender una videollamada de trabajo.