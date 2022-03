Vuelven los posados más extremos de Georgina Rodríguez La modelo ha compartido su último look con una postura muy acrobática ¡en el baño!

Que Georgina Rodríguez no es una influencer como las demás, es algo que cada vez nos queda más claro. Y es que solo ella puede presumir de haber pisado algunas de las alfombras rojas más importantes del mundo -aún nos estamos recuperando de su paso por el Festival de Venecia-, de haber presentado la gala de los premios MTV EMAs en Sevilla o incluso de haber bailado en televisión. Con todo, no descuida su faceta de trendsetter adelantándonos algunas de las tendencias que van a triunfar en los próximos meses, algo de lo que se encargan sus perfiles donde cuelga sus nuevas adquisiciones estilísticas. Pero, en eso de lucir sus estrenos, la maniquí es capaz de seguir sorprendiendo a sus fans con todo tipo de poses. Y, la última de ellas, se lleva la palma a la más original de todas.

VER GALERÍA

La foto de Georgina Rodríguez que ha impactado a sus fans (y no es por lo que te imaginas)

Este verano, hemos visto a Georgina como una auténtica sirena bajo el agua, sobre la cubierta del espectacular yate donde han pasado las vacaciones y, una de sus tomas favoritas, en las escaleras del avión. Sin embargo, en esta ocasión, la modelo ha sorprendido con su improvisada sesión de fotos ¡en el baño! Y no de cualquier manera, ya que ha llevado el selfie del espejo a un nuevo nivel al colocar la pierna sobre el lavabo. Una postura que no solo necesita flexibilidad, sino también equilibrio, por lo que Victoria Beckham -la reina de las poses alternativas- le daría el visto bueno a su ocurrencia.

VER GALERÍA

Vaqueros + camisa maximalista

"Otro día en la oficina #work 💻 Feliz fin de semana 🏡❤️" fue el título que escogió Georgina para acompañar el autorretrato de alto riesgo. Una foto que no solo nos ha llamado la atención por la postura de la modelo, también por su estilismo. Y es que combinó unos pantalones vaqueros con una barroca camisa de Versace de 2018 en tonos rojos y azulados, que se coordinaba con el fino cinturón de Loewe. El broche corrió a cargo de las botas slouch de Saint Laurent. Un calzado de su fondo de armario que, aunque llevara tacón, la maniquí consiguió colocar sobre el lavabo.

VER GALERÍA

Masterclass de fotografía

Tampoco podía faltar el bolso con el que completó su look, el modelo Birkin de Hermès que consiguió encajar en la acrobática toma. Y es que el problema de las fotos en los baños, suele ser que cortan parte del estilismo. Algo que Georgina solucionó con su original postura. Sus fans no tardaron en comentar la pose de su ídolo. "Menuda flexibilidad", "Ojo con la gimnasta" o "Súper diva", fueron algunos de los comentarios que recibió. Aunque incluso muchas de sus fans se animaron a dar con pies de foto alternativos, haciendo gala de su sentido del humor: "Cuando no sabes cómo mostrar las botas" o "Amiga ahí viene CR7, actúa normal 😂".

