El truco fácil de Nieves Álvarez que alarga la vida de tus básicos blancos del verano

Si a principios de mes, Nieves Álvarez nos hacía soñar con sus looks en el Festival de Venecia o su noche en Roma al más puro estilo princesa Disney (todavía suspiramos por aquel diseño azul asimétrico de Elie Saab), su regreso a Madrid no ha pasado desapercibido. Y es que el miércoles por la tarde acudía a la inauguración de la exposición de Botero en la Galería del Palacio de Cibeles. Una cita cultural donde, además de coincidir con otros conocidos rostros como Isabel Preysler, se convirtió en una ocasión para demostrar por qué es una de las mujeres más elegantes del país. Tratándose de un acto informal de tarde, la relajada etiqueta permitía que las invitadas pudieran acudir con sus looks más casuales. Algo que la modelo no puso del todo en práctica al preferir una mezcla algo más sofisticada, con la que prueba que es posible alargar la vida de los básicos de verano durante las próximas semanas sin perder de vista las tendencias.

Podría parecer que llevar prendas blancas a las puertas del otoño, ahora que apenas quedan unos días de verano, es una mala estrategia. Sin embargo, Nieves ha dado con la forma de seguir llevando el color más claro según las tendencias de la nueva temporada. Y es que la maniquí combinó un body de cuello caja sin mangas con un pantalón palazzo de pinzas con el talle alto. Esas dos prendas daban lugar a una mezcla monocolor que hacía parecer, todavía más alta, a la modelo, una de las ventajas de crear looks con prendas a juego.

Coordinación con los complementos

Pero el auténtico truco de la modelo fue el de utilizar una americana rosa acompañando su estilismo monocromático. Una chaqueta con la que completa su colección de prendas inspiradas en el armario de oficina que llevó por encima de los hombros. De esa forma tan desenfadada, la maniquí actualizaba el color veraniego por excelencia. Además, aquel diseño fucsia se coordinaba sutilmente con otro detalle del estilismo de Nieves: su bolso. El diseño de Bvlgari, el modelo Serpenti Forever, llevaba figuras geométricas que se coordinaban con el rosa así como tachuelas y estrellas.

Efecto 'piernas infinitas' con calzado plano

No solo el bolso llamó la atención por su original print, también el cinturón con el que Nieves se encargó de potenciar su talle fue otro complemento que no pasó desapercibido al llevar el estampado de snake skin. El resultado fue una combinación de entretiempo a la que puso el broche final con unas sandalias planas doradas (las mismas que llevó al festival de cine italiano), ya que midiendo 1,80 m, y con el efecto 'piernas infinitas' del diseño acampanado, no necesitó centímetros extra de altura con calzado de tacón.