El truco de Nieves Álvarez para parecer aún más alta: las sandalias efecto 'piernas infinitas' La modelo estrenó en Venecia este calzado plano tan favorecedor con el que creó dos diferentes looks

No contenta con triunfar en Venecia siendo la invitada encargada de poner el toque de sensualidad a la alfombra roja del Festival de Cine, Nieves Álvarez ha continuado sorprendiéndonos incluso alejada de los flashes de los fotógrafos. No significa que sus looks se nos hayan pasado desapercibidos. Tanto el vestido semitransparente con estampados como el diseño rojizo con plisados han conseguido que le otorguemos sin dudar el premio a una de las mejor vestidas de la Mostra. Aunque bien es cierto que algunos de los estilismos que ha lucido por la red carpet veneciana tienen poca cabida en nuestro día a día. Por suerte, hemos encontrado una alternativa perfecta que podemos incluir ya a nuestro armario, unas sandalias que la modelo ha llevado tanto en su posado delante del photocall como en un plan más informal, entre evento y evento. Un calzado que, además de funcionar con todos los largos (mini, midi o maxi), tiene un beneficio añadido: hace las piernas infinitas.

Aciertos y errores en 'La Mostra': Analizamos los looks vistos en la alfombra roja

La primera vez que vimos a la modelo con este calzado fue en su segundo look veneciano. Una combinación que escogió para la comida formada por un conjunto de rayas de dos piezas de Alberta Ferretti con las sandalias de Aquazzura como broche. De esta manera, Nieves se encargó de restarle formalidad al traje de chaqueta y pantalón corto al optar por unos zapatos abiertos y planos. Sin embargo eso no significó que no luciera un diseño ultrafavorecedor. Al ser de tiras finas y en color dorado, se camuflaba con la propia piel de la maniquí creando un efecto óptico que hacía parecer sus piernas interminables. ¡Tomamos nota del truco, Nieves!

Falda, short o pantalón largo

Con short mini (o falda en su defecto) ya hemos comprobado que es un éxito. Pero también serían un acierto asegurado si las combinamos con una prenda larga. Y es que en su última publicación, la modelo aparece en uno de los taxis acuáticos -tan típicos de la ciudad sobre el agua- posando con una camisa de estampado tropical de Versace (sí, de la misma colección a la que puso el punto final Jennifer Lopez) y unos pantalones largos blancos. La clave en este segundo look se encuentra en el corte ligeramente acampanado, una silueta que estiliza de por sí. Si además se le añaden las sandalias, como hizo Nieves, el efecto 'pierna infinita' está asegurado.

Cómo llevar sandalias en el entretiempo

Puede que, con el otoño a la vuelta de la esquina, ya nos estemos planteando despedirnos de las sandalias hasta el año que viene. Nuestro consejo es que aproveches los últimos días del verano y las exprimas al máximo tomando nota de los dos looks de Nieves. Eso sí, como la modelo, busca un diseño minimalista con caña alta que dirija la atención en la zona del empeine y los tobillos y que, además, se coordine con tu tono de piel. Y, aunque las suyas -el modelo Gold Mumbai- están agotadas (pese a que tenían un precio de 435 euros), los diferentes tonos de marrón serán tus mejores aliados para imitar los estilismos de la maniquí y despedir el calzado estival con mucho estilo.