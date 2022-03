Nieves Álvarez devuelve la sensualidad a Venecia con su maratón de looks De un vestido transparente al traje mini con 'crop top': la modelo se desmarca del resto de las invitadas con sus elecciones para la Mostra

De la última edición del Festival de Cine de Venecia nos toca destacar una alfombra roja que nos ha devuelto a todos esos eventos de Hollywood que la situación de la pandemia ha cancelado. Ester Expósito o Georgina Rodríguez han sido las encargadas de llevar el glamour a la Mostra con vestidos a la altura del desfile previo a cualquier entrega de premios. Pero no ha sido hasta el tercer día del evento que la sensualidad se ha personificado en los canales de la ciudad construida sobre el agua. Nieves Álvarez, que ya había adelantado a sus fans que en poco tiempo haría acto de presencia en la red carpet italiana, llegó y deslumbró. Fue este viernes cuando la supermodelo descendió de uno de los míticos taxis acuáticos que comunican la península con las islas de la laguna y se aseguró de causar sensación con una tendencia con la que pocas invitadas se habían atrevido hasta ahora: las transparencias.

Nieves Álvarez se viste de novia en una histórica edición de Alta Costura

Con un diseño de Alberta Ferretti estampado que combinaba rayas y flores -convirtiéndose en la mejor embajadora de la moda made in Italy-, Nieves brilló en el tradicional posado que tiene lugar a pie del canal. Una improvisada alfombra roja diurna que marca el punto de partida de la maratón de estilo de las celebridades. Además, cada una aprovecha para dejar salir su estilo más informal. Si Ester lució un look boho y Georgina prefirió la elegancia de la inspiración working, la supermodelo potenció su faceta más sexy al optar por una creación de tejido semitupido que revelaba el top interior.

La ligereza del tejido, que a la vez daba la sensación de que Nieves flotaba al crear un look tan vaporoso, no era el único detalle atrevido. También el escote Bardot, que dejaba los hombros a la vista, convertía el diseño italiano en uno de los más sexies que hemos visto estos días. Sin embargo, tratándose de una propuesta para el día, la modelo rebajó su personalidad formal con un cinturón en azul. La misma suerte corrieron las gafas de sol y el bolso azulado de Bvlgari, dos complementos que consiguieron un resultado final perfecto para finales de verano. Por esa razón, unas sandalias de Louboutin negras de tiras recordaron que el de la maniquí era un look a la altura de la Mostra.

No había hecho más que empezar la maratón de estilo de Nieves, quien, tras pasar la prueba del primer posado, procedió a cambiarse de look para la tarde. Dejando a un lado los tacones, la modelo lució una combinación igual de sexy pero mucho más cómoda: un conjunto de dos piezas (también de la firma italiana) formado por americana y pantalón de cintura alta, ambas piezas en beis con estampado de rayas marrones. ¿El 'efecto Wow' de su mezcla? En el crop top negro que llevó por debajo, gracias al que presumió de abdomen marcado. Tampoco se olvidó de los accesorios, ya que agregó unas sandalias de tiras en dorado y un minibolso rojo, detalles que remataron el segundo estilismo de la maniquí.