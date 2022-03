Ester Expósito arrasa en Venecia y gana su primer duelo de estilo a una supermodelo

¿Qué es lo que hace tan especial al Festival de Cine de Venecia? El enclave tiene mucho que ver, por supuesto. Pero además de la mágica ciudad construida sobre el agua, los estilismos que llevan las invitadas a la Mostra son capaces de arrancar suspiros a cualquier amante de la moda. Este año, tras varios meses en los que los eventos y las alfombras rojas se han cancelado, la emoción de ver a las estrellas más famosas del mundo desfilando por los canales italianos, es doble. Y, de manera más personal, si son de nuestro país. Ha sido el caso de Ester Expósito, un rostro más que familiar (su éxito gracias a Élite ha alcanzado una dimensión mundial) que nos ha entusiasmado reconocer en la lista de invitadas vip. No solo se ha estrenado en el Festival de Cine, también ha conseguido batir en el terreno estilístico con su elección a otra de las asistentes, una supermodelo que ha desfilado hasta cinco veces para Victoria's Secret: Taylor Hill.

El cambio de Ester Expósito desde que comenzó en 'Élite'

Tanto la actriz como la supermodelo apostaron por sendos looks con tintes bohemios, con una gran coincidencia en el estampado. Si bien cada una llevó el print a su terreno, fue el paisley -conocido también como el motivo de ameba- el que lucieron en suelo veneciano. No es una elección casual, además de ser un dibujo que nunca pasa de moda, y hace de cualquier prenda una pieza sofisticada, también ha aparecido sobre las pasarelas de Otoño/invierno 2020-2021. Altuzarra, Richard Quinn o Rokh han sido tres firmas que se han encomendado a este detalle setentero tanto en faldas como en trajes o vestidos.

La diferencia entre uno y otro look no fue otra más que el gusto personal de las invitadas que lo lucieron. Taylor Hill, conocida por tener un armario muy casual, apostó por una combinación que podríamos llevar en nuestro día a día. Un estilismo obra de Etro en el que combinó la vaporosa blusa con paisley y flores azuladas con unos vaqueros rectos patchwork, que también mostraban el estampado. La gama cromática de la maniquí es ideal para despedir el verano y recibir las temperaturas más frescas, esas que adelantan la siguiente temporada. Aun así, la modelo supo cómo llevarlo en clave estival al optar, como toque final, por unas sandalias planas. Una composición que podríamos llevar -adaptándola al propio vestidor- para cualquier cita informal.

Quizás por esta razón nos ha conquistado en mayor medida la apuesta de Ester, ya que nos parece más apropiada para la Mostra. Lejos de llevar una mezcla todoterreno, quiso comenzar la jornada en Venecia con un vestido de altura. Un diseño firmado también por Etro (salido de su colección primaveral) que, si bien llevaba el estampado de amebas por toda la tela, estaba rematado con diminutas lentejuelas. Un toque brillante que hacía que el clásico print lanzara destellos con la luz del sol, razón por la que tampoco faltaron como accesorio unas gafas Boss by Safilo. Además, el fluido largo hasta los pies combinado con los finísimos tirantes espagueti que se anudaban detrás del cuello creando un escote halter -una modificación que se hizo para la intérprete-, dieron como resultado final un look al nivel de la improvisada alfombra roja diurna que transcurre a pie de los famosos canales.