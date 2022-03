Si te gusta el estilo de Chiara Ferragni, el de su hermana pequeña te va a encantar Te revelamos las razones por las que deberías fichar ya los looks de Valentina

El apellido Ferragni parece ligado, de forma indiscutible al nombre de Chiara. La empresaria que comenzó en el sector de la moda como bloguera ha llegado a lo más alto sacando su propio documental autobiográfico (que se estrenó en el Festival de Venecia) y, este verano, dando sus primeros pasos en la industria musical cantando con una famosísima artista italiana. Y aunque no podemos negar la fascinación que nos produce su armario, lo cierto es que Valentina, su hermana pequeña, también es una influencer que resuena cada vez con más fuerza en Milán (y fuera de la capital de la moda). Tenemos claro por qué causa furor: su armario al alcance de cualquiera nos permite imitar las tendencias que estrena. Si a eso le sumamos que sabe cómo sacarle el máximo partido a una silueta con curvas o que es una enamorada del made in Spain (como sus hermanas), no es de extrañar que vaya camino de los 4 millones de seguidores.

El look ganador de Valentina Ferragni con alpargatas españolas y vestido de Zara

Prendas con truco

Puede que Chiara nos haya descubierto este verano las maravillas de recuperar la ropa de cuando éramos pequeñas en los 90. Pero es su hermana la que realmente sabe cómo dar con prendas de alto impacto para que nos favorezcan siempre. Es más, hace unos días pedía ayuda a sus seguidores para localizar unos agotadísimos shorts de Alexander Wang, los mismos que aparece luciendo sobre estas imágenes. ¿Lo que más nos gusta de sus vaqueros cortos? Que gracias a la forma acampanada alargan las piernas hasta el infinito. Un efecto que potencia con las sandalias-muelle que se enroscan alrededor del tobillo.

Las prendas con truco de las hermanas Ferragni para presumir de vientre plano en vacaciones

Firmas asequibles

Por mucho que nos guste el armario de Chiara Ferragni, no siempre sus estrenos se encuentran al alcance de todas. La italiana, acostumbrada a trabajar con grandes firmas mundiales, cuenta con un vestidor en el que Chanel, Moschino, Prada o Versace (la casa italiana dirigida por Donatella es protagonista de uno de sus últimos proyectos secretos) aparecen en sus looks de diario. Sin embargo, los estilismos de Valentina son mucho más asequibles. Aunque las marcas de lujo tampoco están del todo alejadas de sus combinaciones, lo cierto es que es habitual ver que Zara, H&M, Nike y otras firmas compatibles con presupuestos más ajustados, son las que protagonizan sus mezclas.

Oda a las curvas

La principal diferencia de Valentina con su hermana mayor es el aspecto físico. Chiara, la más alta y estilizada de las tres, contrasta al lado de la pequeña de la familia, que ha esculpido sus fabulosas curvas a golpe de pole dance y entrenamientos que potencian la musculatura, de forma que puede presumir de figura tonificada. Por eso sus mezclas son el mejor ejemplo que podemos encontrar si necesitamos inspiración para vestir sacándole partido a las siluetas de reloj de arena. Cinturas altas y marcadas, prendas midi ceñidísimas o faldas mini con taconazos son algunos de los trucos que utiliza para sacar su lado Kardashian.

Moda española

Mentiríamos si no dijéramos que lo que más nos gusta de Valentina es el amor que siente por las marcas made in Spain. Además de Zara, donde compra sus básicos de cada temporada como el vestido rojo que versionaba el look viral de Emily Ratakjowski en 2019 o el body que también ha conquistado a Rosie Huntington-Whiteley, Castañer es otra firma familiar que aparece en su vestidor. Y es que la pequeña de las Ferragni es una enamorada de nuestro país. ¡Incluso se atreve a hablar español cuando visita Madrid por trabajo!