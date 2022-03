Esta es la firma española que se ha colado en el armario de las hermanas Ferragni

Este verano Chiara Ferragni se ha propuesto cambiar las vacaciones de verano, que normalmente le llevan a diferentes rincones del mundo, por una serie de escapadas a lo largo y ancho de Italia para redescubrir las maravillas del que es su país favorito. Para el último de esos miniviajes no ha tenido que desplazarse mucho, ya que ha acudido con su familia al completo al Lago de Como, un enclave muy pintoresco cerca de Milán, su ciudad de residencia. En el fabuloso hotel con vistas al enclave natural, tanto la influencer como sus hermanas han hecho de cada día un momento digno de la Dolce Vita de Fellini. Y es que los fantásticos enclaves han sido la pasarela para los looks veraniegos de las italianas. Y, entre tanto estilismo de estreno, hemos descubierto -con bastante sorpresa- que incluso una firma española se las ha apañado para 'colarse' en la maleta de las Ferragni. ¿La fichará también esta vez Paula Echevarría?

Y no, no se trata de Zara, que es una marca que se repite en varias ocasiones tanto en el vestidor de Chiara (su colección de faldas virales es el mejor ejemplo) o de Valentina. Es PJ Barcelona la firma made in Spain que ha protagonizado, junto a las Ferragni, el paradisíaco fin de semana. El de Chiara, en azul claro y con diminutas flores rosadas, es el modelo Carmen, que cuesta 65 euros y que, tal y como aparece en la descripción de la web, es "ese vestido que te puedes poner una y otra vez". Aunque aparentemente parece un diseño más de los de print primaveral -tan típicos en esta época del año-, los toques como el body de nido de abeja o los tirantes que dejan la espalda al aire, son detalles que hacen que resulte especialmente favorecedor para aquellas mujeres con poco pecho.

Mientras, su hermana Francesca -que tiene el pecho más grande que la influencer y suele lucir otro tipo de cortes más discretos-, prefirió un modelo de la misma firma que le recogiera la parte superior del cuerpo. El suyo es el diseño Pauline (79 euros), un look ideal para las veladas veraniegas que lleva el fondo en color anaranjado y pequeñas flores blancas a modo de estampado. El vestido mini lleva escote con forma de pico y mangas cortas que equilibran la silueta, algo que se consigue gracias a la cintura elástica que marca el talle.

Pero, ¿qué tiene de especial la firma española que ha conquistado a las Ferragni? Indagando en su página web descubrimos que fue fundada en Barcelona por Paula Junyent con el objetivo de trasladar la esencia veraniega a la ropa. Además, hay otra razón por la que nos encanta, y es que se produce de forma ética en fábricas alrededor del país, lo que limita el impacto negativo de la moda sobre el medio ambiente. En cuanto a su estilo, los looks casuales y femeninos, ideales para el día a día, son los que caracterizan sus colecciones en las que no falta un toque romántico. Aunque la comodidad sería otro de los denominadores comunes de sus creaciones, ya que son modelos pensados para lucir en cualquier momento del día.