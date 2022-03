El look ganador de Valentina Ferragni con alpargatas españolas y vestido de Zara La hermana de Chiara Ferragni consigue triunfar gracias al 'made in Spain' con su combinación veraniega

En más de una ocasión, Valentina, la hermana pequeña de Chiara Ferragni, ha admitido que es una enamorada de España. ¡Incluso ha sorprendido alguna vez en sus perfiles con unas cuantas frases en español haciendo las delicias de sus fans hispanohablantes! Pero su pasión por nuestro país no se limita a sus visitas laborales, también ha encontrado en el diseño made in Spain una fuente de adquisiciones a la última para su armario. Por mucho que las firmas italianas predominen en sus elecciones diarias, hemos descubierto que su último look es 100% nacional. En su última visita al Lago Maggiore -uno de los enclaves más paradisíacos cerca de Milán, su ciudad de residencia-, ha llevado un diseño muy mediterráneo formado por un vestido de Zara de la nueva temporada, que todavía está disponible en la web de la firma (aunque no sabemos por cuánto tiempo) y unas alpargatas con cuña de Castañer.

VER GALERÍA

-Lee también: Las 7 cosas que no sabías sobre Valentina, la hermana de Chiara Ferragni

La influencer italiana compartía una foto este martes posando delante de una puesta de sol de fantasía. Y sí, no vamos a negar que el paisaje del lago era arrebatador, pero los fans no pudieron evitar alabar la veraniega elección de la italiana, afirmando que aquel look parecía hecho a su medida al ajustarse a su figura. En la web, el diseño recibe el nombre de 'Vestido de punto perlado', y se trata de una creación de la firma que cuesta 29,95 €. Además del vibrante color fucsia, los otros puntos fuertes del vestido tubo son que se adapta a la silueta, gracias a la elasticidad del punto, y que convierte la espalda en la zona más elegante gracias a los tirantes traseros que van cruzados.

VER GALERÍA

Las alpargatas de las reinas y duquesas

Eso sí, quienes quieran hacerse con el modelo de Valentina tendrán que darse prisa, ya que está empezando a desaparecer de la tienda y la talla S se ha agotado por completo. Y, aunque la recomendación de Zara es la de combinarlo con unas sandalias de tiras de punta cuadrada en color blanco, Valentina tomó nota de la combinación de colores pero llevándosela a su terreno. La italiana prefirió darle un toque a la española con unas alpargatas claras de Castañer con cuña (153 €) -firma que se ha colado en el armario de royals como doña Letizia o Meghan Markle- que consiguieron rematar el look con mucho estilo.

VER GALERÍA

La nueva versión de un éxito viral

Es difícil no sacar parecidos entre este modelo de Zara y otro muy similar de la misma firma que también triunfó la temporada pasada. Si este año el vestido estrella es de color rosa fucsia con escote en forma de pico, el de 2019 solo se diferenciaba en el color -rojo, otra sombra cálida de la paleta-, y el corte asimétrico que dejaba un hombro a la vista. Fue Emily Ratajkowski quien nos lo dio a conocer al estrenarlo para un evento de gala. Y, considerando que fue una de las mejor vestidas de la noche, no nos extraña que la marca haya querido darle un toque diferente para recuperar la prenda que triunfó agotándose en unas horas en otra tonalidad y con modificaciones en la zona del pecho.