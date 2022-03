Fichado el bikini con el que Isabel Jiménez luce tipazo ¿premamá?

La playa siempre está en los primeros puestos de las escapadas vacacionales, por lo que es más que habitual que las celebridades del país aprovechen los días de descanso para entrar en contacto con la naturaleza acercándose a las zonas con costa. Y, no solo consiguen desconectar y cargar las pilas para el nuevo curso, incluso en la nueva normalidad han podido repetir sus clásicos posados veraniegos. La última en hacerlo ha sido Isabel Jiménez después de una temporada especialmente intensa en el trabajo al estar al frente en Informativos Telecinco. Y es que la periodista ha viajado hasta Almería con su marido y su pequeño para disfrutar de una merecidísima pausa que llevará a cabo sin salir del país y aprovechando para disfrutar con su familia, a quienes no han podido ver durante el confinamiento en Madrid. De su primera visita al mar, ya hemos podido fichar su bikini, un modelo con el que presume de tipazo que tiene truco. Le saca el máximo partido a la silueta en la que podría ser su segunda etapa como premamá (se rumorea que estaría embarazada por segunda vez, aunque no ha confirmado nada).

El de Isabel es un modelo de Calzedonia. Pero antes de que las fans del estilo de la presentadora analicen a fondo el catálogo de la firma, tenemos que aclarar que no se trataría de un look de estreno, así que no sería posible hacerse con un bikini idéntico al suyo. Es más, sería un diseño que forma parte de su colección de trajes de otros años. La parte positiva es que la marca, consciente del éxito de su dos piezas, lo ha vuelto a sacar con la misma forma en los colores que han recibido el visto bueno por la pasarela esta temporada.

Silueta reloj de arena

Pero, ¿qué es lo que convierte este diseño en un look tan favorecedor? Para empezar, la parte de arriba lleva un ligero relleno que eleva el pecho logrando el clásico 'efecto push up'. En otras palabras, centra la atención en el escote...¡y en la cintura! Las tiras que descienden y se cruzan delante del abdomen, dirigen la atención al talle. Una forma de presumir de figura de reloj de arena también en la orilla del mar. Además, la braguita lleva el lateral drapeado, permitiendo regular la altura bien dejando el tiro bajo o elevando los extremos para sumarle centímetros extra a las piernas.

Colores con los que parecer más morena

Puede que el azul turquesa que lució Isabel en sus vacaciones ya no esté a la venta, pero los otros colores de la versión 2020 del bikini también potencian el bronceado. Ya sea en rojo, blanco o amarillo, el modelo Indonesia -nombre que recibe la reinterpretación del look de baño- está a la venta por separado (30 euros la parte de arriba y 15 euros la braguita). Y aunque está pensado para un día en la playa o la piscina, no descartamos utilizarlo a modo de top con un pantalón o falda de cintura alta, rematado con una americana desabrochada por encima para un look de impacto.