¡Fiesta de verano! Lady Amelia Windsor y Mary Charteris, o cómo acertar con vestidos opuestos

A unas horas del inicio oficial del verano, Londres ya ha celebrado su primera gran fiesta para recibirlo. El Albert & Victoria Museum organizaba anoche su esperadísima Summer Party, que en esta ocasión tuvo lugar en la Sainsbury Gallery del museo y se llevó a cabo en alianza con la firma parisina Dior, protagonista de una de las exposiciones más populares de los últimos tiempos en este centro de arte. Entre las invitadas al evento, modelos como Arizona Muse, actrices como Immy Waterhouse e incluso youtubers como Tanya Burr. Sin embargo, una vez más, las royals se convirtieron en las más buscadas y, también, en las más elegantes. Lady Amelia Windsor y Lady Mary Charteris demostraron, con sus vestidos de fiesta, como el amplio abanico de las tendencias de hoy permite acertar con estilos muy diversos en una noche de verano.

Rojo y mini, la apuesta 'lady' de Amelia Windsor

La prima de los príncipes Harry y Williams es, además de modelo, una de las royals jóvenes más influyentes en cuestión de moda. Sus redes sociales reflejan esta afición, igual que sus rompedores looks. Si hace unos días acudía a la exhibición de verano de la Real Academia de las Artes con un vestido lencero combinado con zapatillas, para la celebración del V&A Museum prefería un diseño algo más clásico: un minivestido rojo con cuello capa, cintura ceñida y falda tulipa. Eso sí, lo acompañó otra vez de accesorios inesperados: sandalias de plataforma y bolso Saddle de Dior, ambos en blanco, dos piezas muy protagonistas en el Street Style pero no tan habituales en fiestas de noche. El resultado, un look de plena tendencia, igual que su peinado long bob; una nueva prueba de que Lady Amelia Windsor es la mejor influencer de la aristocracia británica.

Lady Mary Charteris, siempre 'rock'

Dj, cantante, modelo... La ecléctica carrera de Lady Mary Charteris también se refleja en su armarioo, dominado por la inspiración roquera. Anoche, la vocalista del grupo The Big Pink llevó el romántico estilo de Dior a su terreno y transformó un femenino vestido largo con encaje, bordados y péplum en la cintura en el diseño más rock de la velada. Su bolso (el modelo J'Adior en azul eléctrico), sus pendientes XL y collares dorados, y, sobre todo, su melena rosa fueron clave para este resultado final. El toque más discreto lo pusieron sus stilettos negros con pulsera al tobillo, un clásico que conquista incluso a las chicas más rebeldes.