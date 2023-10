¿Reconoces a la supermodelo que ha publicado estas fotografías de sus inicios hace 31 años?

Heidi Klum nació en Bergisch Gladbach, una ciudad en Alemania Occidental, hace 50 años, pero su impacto en la industria de la moda solo sigue creciendo tras más de dos décadas trabajando, pues todavía ejerce de embajadora para reputadas firmas, a veces de la mano de su hija Leni. ¿Recuerdas cómo se veía cuando empezó? En caso de que lo hayas olvidado, la modelo ha compartido con sus fanáticos unas instantáneas caseras y nunca antes vistas que datan de los primeros días de su carrera.

Así se veía Heidi Klum con 18 años

Fue a los 18 años que Heidi Klum se hizo un merecido hueco en las portadas de moda después de ganar el concurso Model 92 en su país natal, un certamen que le cambiaría la vida y que, para su participación, le exigió a la joven que enviase una serie de fotografías de prueba, posando en bañador. Sin ninguna experiencia previa, la alemana organizó con su madre una sesión improvisada de la que salieron estas imágenes que, más de treinta años después, la presentadora de Project Runway ha querido compartir con sus seguidores. Nuestro veredicto: ¡el tiempo no pasa por ella!

"Similares a las fotos y vídeos de modelos que veo para Germany's Next Top Model, estas fueron mis fotos de solicitud para un concurso de modelos de 1992", ha escrito la exmujer de Seal, y ha agregado: "Mi mamá me trajo una caja con muchas fotografías antiguas del sótano”. No cabe duda, por supuesto, de que Klum consiguió un sitio en la competencia, y posteriormente el título final, pero ella seguramente no imaginaba en su momento el impacto que aquel triunfo local iba a tener en su vida profesional.

Las fotos caseras que le cambiaron la vida a Heidi Klum

Al ganar la competición, para la cual se presentaron 25.000 candidatas, Heidi Klum consiguió un contrato de 300.000 dólares (equivalentes a más de medio millón de euros actuales) con la agencia Metropolitan Models de Nueva York. Tan solo dos años más tarde, en 1994, su carrera dio un salto con su aparición en la portada de la ya desaparecida revista Mirabella, a la que siguieron otras conocidas cabeceras de moda, como Vogue, Elle o Marie Claire.

El punto de no retorno llegaría en 1998, cuando fue escogida para formar parte del selecto grupo de 'ángeles' de Victoria's Secret. De hecho, la presentadora, a día de hoy, es recordada como una de las top models que más han fascinado en su paso por los espectáculos anuales de esta firma de lencería, por lo que no debería sorprender que la primera sesión de fotos de su carrera fuese en bañador.