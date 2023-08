La supermodelo Kate Grigorieva y el futbolista Anton Shunin anuncian que han sido padres de nuevo

El 3 de julio de 2018 y tras comprometerse tres meses antes, la supermodelo rusa Kate Grigorieva (34) contraía matrimonio con el futbolista moscovita Anton Shunin (36), actual portero del club Dinamo Moscú. Casi dos años después, el 22 de mayo de 2020, la pareja sorprendía al anunciar que habían sido padres de una niña, Shunina Sofia. Y es que muy pocos sabían que iban a tener un bebé. Ahora, todo ha sido muy diferente y es que el exángel de Victoria’s Secret posó embarazada el pasado mes de junio para desvelar que volvería a ser madre junto al deportista. “Próximo bebé en camino para nosotros. Estoy muy emocionada 😍❤️”, confesaba junto a una fotografía en la que abrazaba su tripita.

Ya tiene a su segundo bebé en sus brazos

Hace poco más de 20 horas, la supermodelo ha publicado una imagen en la que se la puede ver en la cama del hospital con su bebé recién nacido en los brazos. A su vez, junto a ella, también se puede ver a su marido que tiende sus brazos sobre ella. “15.08.2023❤️ Shunin Anton, muchas gracias por tu apoyo 🙌🏼 No tiene precio. No podría haberlo hecho sin ti ❤️ Te amo❤️”, comenta Kate Grigorieva durante el anuncio de su segunda maternidad. De momento, no se ha desvelado si ha tenido un niño o una niña.

¿Quién es Kate Grigorieva?

Kate Grigorieva nació el 15 de septiembre de 1988 en Olenegorsk (Rusia). Siendo muy joven, el mundo de la moda llegaría a su vida y sus primeros éxitos fueron a través de concursos de belleza. En 2010, quiso encontrar su trampolín a la fama participando en Miss Rusia; sin embargo, no consiguió su objetivo. Eso sí, un año después sí lo conseguiría con el título de Miss Murmansk Oblast, lo que le llevó a queda entre las 10 finalistas. Posteriormente, la modelo quedaría segunda en el talent show televisivo Top Model po-russiki en 2012.

De ahí, su caché fue ascendiendo y fue internacionalizando su éxito. No obstante, su momentazo profesional le llegó gracias a la firma Victoria’s Secret. En 2014, debutaría en su desfile anual y, un año después, se anunció su fichaje como uno de los ángeles oficiales de la marca, lo que le llevó a participar en el show de 2015. Este contrato acabaría en 2016, pero eso no supuso un impedimento para verla desfilar de nuevo sobre esta pasarela.

Fue vetada en China y no pudo desfilar para Victoria's Secret

En 2017, se volvió a anunciar que Kate Grigorieva volvía a pasar los castings de la firma y que se subiría de nuevo a su pasarela, en esta ocasión, durante su fashion show en China. Sin embargo, se denegó su visa para poder trabajar en el país asiático, como también les ocurrió a otras modelo, como a Gigi Hadid.

Ha estado casada en dos ocasiones

En el ámbito personal, Kate estuvo casada con su novio Alexander Sasha, un militar con el contrajo matrimonio en agosto de 2015. Sin embargo, la pareja decidiría separarse años después. En abril de 2018, se comprometería con el futbolista Anton Shanin y en el verano de este año contraerían matrimonio, un enlace que se pudo ver en las páginas de la edición rusa de la revista HELLO!, con todo lujo de detalles.