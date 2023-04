Los originales looks de Karlie Kloss y Coco Rocha, dos amigas 'top' en una noche especial Estas supermodelos hacen el contraste perfecto con un traje de costuras rotas y un vestido rojo de rejilla

Hace unas semanas, dimos por finalizados los desfiles en las principales capitales de la moda, lo que significa que estamos muy cerca de celebrar una nueva edición de la Gala MET, otro de los grandes eventos anuales para la industria. Entremedias, no obstante, nos mantenemos ocupadas con otras estilosas citas, como el Fashion Scholarship Fund Gala que presentó la modelo Karlie Kloss en Nueva York con fin de recaudar fondos para los jóvenes estudiantes de diseño. La estadounidense no era protagonista del evento, pues cumplió con entregar un reconocimiento a la icónica Anna Wintour, pero su look dio a entender lo contrario. Todo un acierto: se enfundó en un innovador traje ideado por el desaparecido Virgil Abloh.

El traje desconstruido de Karlie Kloss

"Es un honor haber sido anfitriona del Fashion Scholarship Fund Live 2023 para celebrar a la próxima generación de mentes y voces innovadoras y creativas en la moda. 🖤 ​​Felicitaciones a todos los prodigios, esto es realmente solo el comienzo de un futuro muy brillante. No puedo esperar a ver cómo daréis forma y lideraréis nuestra industria en los próximos años ✨", escribió la modelo en sus redes sociales, seguido de un carrusel de fotografías de su lookazo de gala.

Para esta noche especial, Kloss escogió un traje azul marino de corte masculino extragrande, de la firma Off-White, con costuras visibles de hilo blanco a contraste, deliberadamente deshechas, que dan una apariencia desgarbada a este conjunto sartorial. Aunque Virgil Abloh lo remataría con zapatillas, por supuesto, ella optó por unas sandalias de tacón fino, joyas de diamantes y un elaborado maquillaje de sombras metalizadas.

Dos amigas con looks radicalmente opuestos

Ya sea por su larga amistad con Karlie Kloss, su extensa carrera sobre las pasarelas o porque una de sus pasiones es formar a futuros profesionales de la industria, Coco Rocha no quiso faltar a esta cita. ¡Y vaya si nos cautivó con su llamativo estilismo! Nunca le ha tenido miedo a las faldas pomposas ni a las aberturas de riesgo, pero poco se compara con su vestido rojo de rejilla con escote palabra de honor, bordados de inspiración oriental y flecos de seda, que acompañó con unos dramáticos guantes de opera.

En sintonía con el estilismo, Coco Rocha pintó sus labios de rojo carmín y recogió su larga melena castaña en un moño de bailarina pulido. En cuanto al resto de complementos, se decantó por unas sencillas sandalias negras y un bolso pequeño con asa dorada en forma de bambú.