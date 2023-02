El emotivo recuerdo de Naomi Campbell a su ahijado Harry Brant, que falleció a los 24 años

Está siendo un mes difícil para la élite de la moda después de las sucesivas muertes de la diseñadora Vivienne Westwood y la 'top model' Tatjana Patitz con tan solo una semana de diferencia, dos pérdidas que han sacudido a los grandes nombres de la moda, suscitando, como era de esperarse, incontables homenajes. Naomi Campbell fue una de las últimas de las supermodelos de los 90 en publicar un mensaje dedicado a la alemana, pero, por desgracia, esta no ha sido la más reciente experiencia de duelo que ha tenido que vivir. Un año más, como todos los 17 de enero, no ha podido evitar recordar el fallecimiento de su ahijado Harry Brant, que nos dejó con apenas 24 años en 2021.

La sentida dedicatoria de Naomi a su ahijado fallecido

"Mi hermoso ahijado Harry, hoy pienso en ti, tu brillante sonrisa, tu increíble mente intelectual y tu estilo natural. Han pasado dos años. Que estés en paz eterna y sepas que tu madrina te extraña 🕊️❤️🕊️🙏🏾 # HarryBrant", escribió la supermodelo británica para acompañar una instantánea en la que aparece con el joven, que parece darle un beso en la mejilla. Se desconoce cuándo fue capturada la imagen, pero podemos intuir que se trataba de una fiesta de disfraces por el maquillaje artístico que adorna el rostro de Brant.

Los seguidores de Campbell, conmovidos por su tributo, plagaron la sección de comentarios con corazones en señal de apoyo; entre ellos, encontramos a conocidas personalidades de la moda, como Jon Kortajarena, Chanel Ayan, Zac Posen, Giambattista Valli y Derek Blasberg.

La inquebrantable amistad de la británica con su compañera de pasarelas Stephanie Seymour se gestó a principios de los 90, cuando la supermodelo estadounidense todavía estaba casada con el guitarrista Tommy Andrews, padre de su hijo Dylan Thomas (1991). Tras un fugaz divorció, se casó con el millonario Peter Brant y dio la bienvenida a sus otros tres hijos: Peter Jr. (1993), Harry (1996) y Lily Margaret (2004).

En vista de la cercanía que tanto Peter Jr. como Harry tuvieron con la industria de la moda en su adolescencia, Naomi ejerció de madrina en toda regla para ambos, aunque especialmente para el menor, siendo su acompañante a eventos y desfiles e incluso apadrinando su breve trayectoria como modelo hasta que llegó el trágico final.

Harry, de 24 años, era considerado, junto con su hermano Peter, uno de los it boys de la crónica social neoyorquina, pero fue justamente su asidua asistencia a las fiestas y discotecas de moda lo que acabó condenándolo a una juventud marcada por las adicciones. Según precisó The New York Times en su obituario, el fallecimiento de Brant ocurrió por una sobredosis accidental de medicamentos recetados, versión que posteriormente confirmó la propia familia.