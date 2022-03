El emotivo recuerdo de Stephanie Seymour a su hijo Harry Brant, fallecido hace un año

El mundo de la moda quedó en shock a principios de 2021 con la triste noticia del fallecimiento de Harry Brant, uno de los hijos de la supermodelo de los noventa Stephanie Seymour. A los 24 años, el joven -considerado it boy y conocido junto a su hermano Peter como los ‘príncipes de Nueva York’- era encontrado sin vida el 17 de enero tras una larga lucha contra las adicciones. Según precisó The New York Times y un posterior comunicado familiar, su muerte se debió a una sobredosis accidental de medicamentos recetados. “Siempre estaremos entristecidos de que su vida se haya visto truncada por esta devastadora enfermedad”, matizó la familia.

VER GALERÍA

- El doloroso recuerdo de Peter Brant a su hermano Harry tras fallecer a los 24 años

Un año sin Harry Brant

Al cumplirse un año de su fallecimiento, Stephanie Seymour ha querido rendir homenaje a su hijo. Por un lado, ha querido compartir con todos sus seguidores un álbum fotográfico en el que recopila varias imágenes de Harry Brant desde que era un niño, además de otras en las que aparecen ambos juntos. Por otro, reproduce unas emotivas palabras muy poéticas de la escritora Donna Ashworth: “Te extrañé hoy, pero eso no es nada nuevo, también te extrañé un millón de veces ayer. Levanté mi teléfono para contarte las noticias, luego me di cuenta, nuevamente, que no puedo enviarte un mensaje de texto. Vi tu brillante sonrisa, al menos veinte veces, y luego recuerdo, todo está en mi mente. Conduzco sin presencia, el mundo se siente surrealista, y llega tu canción y esto no parece real".

VER GALERÍA

Y continúa: "Te extrañé hoy, pero te extraño mucho, es útil extrañarte, es todo lo que tengo. Desearía poder traerte aquí abajo por un rato. Tengo miedo de perder la forma de tu sonrisa. Te extraño hoy y te extrañaré mañana, parece que este dolor no tiene fin. Trato de continuar porque sé que te importa, sé que me deseas desde allí arriba. Te extraño hoy, pero estoy tratando de encontrar una manera de seguir adelante pero no dejarte atrás. Una forma de seguir adelante con el amor que nos teníamos, una forma de recordarte y simplemente sentirnos... felices".

La reacción de otras supermodelos, como Linda Evangelista

Al igual que ocurrió el día que se dio a conocer la triste noticia de su fallecimiento, esta emotiva publicación de Stephanie Seymour también ha generado numerosas reacciones. Más de 1.000 comentarios recopila, entre los que no faltan los que otras supermodelos. “🕊🕊 Te envío mucho amor ♥️♥️ Extrañamos mucho a Harry 🙏🏻🙏🏻”, escribe Linda Evangelista, quien, recientemente, se convirtió en noticia tras una desastrosa intervención estética que le ha dejado desfigurada. Como la canadiense, también se han sumado a estas muestras de apoyo Karlie Kloss, Cindy Crawford, Erin O'Connor o Tatjana Patitz.

VER GALERÍA

Además de Harry, Stephanie Seymour (23 de julio de 1968, Estados Unidos) tiene otros tres hijos. De su matrimonio con el guitarrista Tommy Andrews, nació Dylan Thomas (1991). Posteriormente, y tras conocidas relaciones como, por ejemplo, con el cantante Axl Rose, junto al millonario Peter Brant ampliaría la familia con Peter Jr. (diciembre de 1993), Harry (3 de agosto de 1996) Y Lily Margaret (2004).