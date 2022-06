Nuevo capítulo en la historia de amor de Toni Garrn y Alex Pettyfer

La discreción de Toni Garrn y Alex Pettyfer es una constante en su vida privada, aunque no se pueden resistir a compartir con todos sus seguidores algunos momentos puntuales de su aventura en común como pareja. Así ocurrió por ejemplo a principios de octubre de 2020 cuando anunció que se habían casado en secreto tras su compromiso casi un año antes. “El amor de mi vida me sorprendió en Nochebuena arrodillándose para preguntarme si quería casarme con él. Mi vida cambió desde el primer día que nos conocimos y me mostró lo que realmente era el amor. Entonces dije que sí, no puedo esperar para pasar el resto de mis días (o casi) a tu lado, Alex Pettyfer", señalaba la alemana junto con una imagen en la que aprecían besándose.

Poco después, en marzo de 2021, la pareja daba un paso más en su relación y anunciaban que se convertirían en padres. Su primera hija, Luca Malaika, nacería en julio de 2021. “Ella inmediatamente robó nuestros corazones para siempre”, precisó junto a una imagen de la pequeña sobre su regazo. Ahora, la pareja da un paso más en su historia de amor (y como familia) y ha decido celebrar una segunda boda el 19 de junio en la isla de Paros (Grecia) y frente al mar. Allí, la que fuera una de las estrellas de los últimos desfiles de Victoria’s Secret estaba radiante con un vestido con cuerpo cruzado y semitransparente de Elie Saab. Por su parte, el novio también visitó de blanco.

Sobre los enamorados novios

Toni Garrn nació el 7 de julio de 1992 en Hamburgo. Gran parte de su éxito en el mundo de la moda se lo debe tras ser una de las favoritas de la firma Victoria’s Secret, aunque nunca llegó a fichar como ángel, tal y como desvelo a ¡HOLA! Sin embargo, también te resultará familar por aparecer en el vídeo musical del tema La cintura de Álvaro Soler. Por su parte, Alex Pettyfer (10 de abril de 1990, Reino Unido) es conocido por sus papeles en las películas Soy el número cuatro, Beastly y Magic Mike.