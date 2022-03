¡Otra boda sorpresa! La modelo Toni Garrn se casa con Alexander Pettyfer

En las últimas semanas, numerosas parejas han decidido pasar por el altar en secreto, y es que la situación sanitaria actual dificulta la organización de una ceremonia multitudinaria o planeada con mucha antelación. A la lista de celebrities y royals encabezada por Beatriz de York, Natalia Vodianova o Lily Allen se ha sumado Toni Garrn, quien ha anunciado hace apenas unas horas que este fin de semana le ha dado el 'sí, quiero' al actor Alex Pettyfer tras 9 meses de compromiso. “El amor de mi vida me sorprendió en Nochebuena arrodillándose para preguntarme si quería casarme con él. Mi vida cambió desde el primer día que nos conocimos y me mostró lo que realmente era el amor. Entonces dije que sí, no puedo esperar para pasar el resto de mis días (o casi) a tu lado, Alex Pettyfer" explicaba la top a principios de enero. Una vez más, las redes sociales se han convertido en el escaparate perfecto para confirmar la buena noticia y para que podamos descubrir el secreto mejor guardado de toda ceremonia: el vestido de la novia.

Una imagen que habla por sí sola

Tanto Toni como Alex han compartido la misma fotografía en redes, ella acompañada de la frase 'Ahora sí que puedes llamarme tu mujer ❤️' y él con el sencillo texto 'Señor & Señora Pettyfer'. En la instantánea, ambos muestran orgullosos sus alianzas a cámara mientras se funden en un romántico beso. A pesar de que la publicaron ayer, la boda tuvo lugar el pasado viernes 2 de octubre, como ha explicado ella en sus stories. Como comentábamos, se ha tratado de un enlace secreto y todo apunta a que ha sido bastante íntimo, en el que los novios han escogido looks atípicos en clave relajada pero totalmente estilosos.

Un look poco convencional

A pesar de que las temperaturas eran ya bajas y que pasó algo de frío, Toni quiso apostar por un look nupcial de lo más fresquito. '¿Demasiado veraniego para 10 grados? Noooo' escribía en sus historias efímeras junto a una fotografía en la que desvelaba su vestido, un diseño totalmente noventero. Se trata de un slip dress de tirante espagueti y escote recto con ligera caída confeccionado en un tejido satinado en tono champán que huye del tradicional blanco. Además, en vez de acompañarlo de un tocado convencional, como una diadema, un broche o una corona, remató con un sombrero de mimbre de ala ancha decorado con un gran lazo negro que bajaba hasta el cuello y ejercía a la vez de choker y coletero.

En cuanto a las joyas, abogó también por el minimalismo y optó únicamente por unos pendientes negros y dorados de estética vintage. Como look de belleza, dejó suelta su característica melena rubia peinada con raya al lado y ondas deshechas, y lució un maquillaje efecto cara lavada de lo más natural y favorecedor.

