¡Motomami! Bella Hadid se inspira en Rosalía para una cita con su novio

Lo de Bella Hadid y Marc Kalman va viento en popa. En una de sus raras apariciones en público, hace poco más de un mes, los vimos pasar un romántico día en el parque (con beso incluido) y es que la supermodelo ha reconocido que la privacidad es el secreto del éxito de esta relación de dos años. Sin embargo, ayer pudimos verlos pasear juntos por las calles de Nueva York hasta en dos ocasiones, y la noticia no ha estado en la complicidad de ambos ni en las actividades que llevaron a cabo, sino en el look motero que Bella escogió para su segunda cita. Chaqueta de motocross, un escotadísimo body amarillo y pantalón de cuero negro ancho. El bolsito rojo aportó un tono en contraste, y los zapatos con terminación en punta, un toque sofisticado, que adaptaba el look para la salida nocturna.

-Del asfalto a la pasarela: el 'bikercore' es la tendencia motera que marcará el 2022

Aire 'motomami'

La prensa de moda especializada lo ha bautizado como tendencia bikercore, que reivindica las prendas técnicas y accesorios de motocross en nuestro día a día. Con su último trabajo, Rosalía dio el impulso definitivo a unos diseños moteros que ya habíamos visto en las colecciones de otoño-invierno 2022/2023 de Dior, Diesel, Balmain, Saint Laurent, McQueen o Versace. ¿Y por qué se impone ahora esta tendencia? Aparentemente, por muchos motivos: podría consistir en una reacción a tantas temporadas de ropa cómoda y anodina, también una celebración de la fortaleza femenina; así como la rebeldía del gran público ante el duro panorama social.

En el caso de Bella Hadid, se traduce en el uso de una chaqueta de la marca Yamaha, tradicionalmente motera, que actualiza en compañía de complementos puramente dosmileros: un bolsito de inspiración oriental en tono cereza; cinturón de strass con hebilla de mariposa y kitten-heels negros con detalle de cremalleras. El pantalón, con una silueta holgada y en el mismo material que la chaqueta, se erige como la opción perfecta junto al vibrante body ajustado.

Un día en pareja

Horas antes, los enamorados fueron vistos comiendo un helado mientras caminaban. Para la ocasión, la modelo palestina-holandesa optó por un look mucho más casual pero igualmente elaborado, en tonos beis y negros. Una sudadera con cremallera, falda hasta la rodilla y calzas a juego, que contrastaban con una camiseta ajustada con mensaje, mocasines negros y bolso con estampado de camuflaje. El cabello, todo estirado hacia atrás, sujeto por un scrunchie del que surgía una trenza. Marc Kalman, en cambio, llevó un estilo muy similar al del encuentro posterior, protagonizado por los amplios pantalones de cuero. Siguiendo su estética y2k, parecía que se hubieran puesto de acuerdo para ir lucir estilimos semejantes.

Con referencia española

Como decíamos, el tema Motomami de Rosalía ha catapultado el bikercore, y la cantante, de tradición motera desde la infancia, ha estado haciendo guiños a la estética con cada estilismo, tanto en los más privados (vistos en redes sociales), como en la fiesta posterior a la gala del MET (bajo estas líneas), donde unas infinitas botas de cuero negras encontraban aliado en el casco negro mate que la cantante llevaba colgado del brazo. Eso sí, en esta ocasión, la catalana prescindió de sus extravagantes manicuras. No fuera que le impidieran colocarse luego sus guantes de cuero para domar la carretera.

