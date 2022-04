Transformación y evolución: la mariposa es el símbolo del 2022 y sabemos por qué 🦋

La vuelta de las tendencias del 2000 y el estilo Y2K ha traído consigo también uno de los símbolos que más representó a esa época: la mariposa. Asociada con el significado de resurgimiento y renacer, los iconos de moda la han incluido en sus mejores looks, especialmente aquellos de la Generación Z. Un ejército de estrellas encabezadas por Olivia Rodrigo, quien se ha encomendado a este animal en sus proyectos musicales con decisiones como llenarse la cara de pegatinas de mariposas para la portada de su primer álbum o diseñar un logo con sus iniciales OR y la forma del insecto. Y no solo eso, después del éxito de su primer sencillo apareció en una sesión de fotos con un top parecido al que lució Mariah Carey en los 2000 y que también recordaba a este de Dua Lipa. Olivia ha incluido las mariposas por todas partes: videoclips, estilismos y accesorios, además de como escenografía en su primera actuación en público durante los premios Brit 2021, en la imagen inferior. Pero no ha sido la única.

-Olivia Rodrigo rescata esta tendencia de los 2000 para anunciar... ¡su propio documental!

La metamorfosis del cambio

La oruga se convierte en mariposa cuando el capullo se encuentra sofocado, algo similar a lo que hemos vivido estos dos últimos años donde parece que la vida se ha parado y ahora vuelve a coger ritmo. De la misma manera que Cher usó la mariposa, otras muchas cantantes siguieron sus pasos. Tenemos el claro ejemplo de Christina Aguilera con su primera presentación en una alfombra roja durante los premios Grammy de 2000.

El caso más reciente en la industria de la música ha sido Rosalía con el anuncio de su nuevo álbum con un vídeo de apenas 20 segundo donde pudemos ver mariposas revoloteando. Incluso las 'M' de Motomami toman la forma de las alas del insecto. "Mariposas sueltas por la calle, para verlas tienes que salir", canta la catalana en una de sus canciones refiriéndose a la nueva etapa que está por llegar. Ella misma ha aclarado que su nuevo proyecto está lleno de transformaciones, de nuevos sonidos, de cambios porque la vida se mueve y evoluciona.

-La historia del vestido que Rosalía rescató de la pasarela 20 años después

Dua Lipa también se ha unido a la fiebre por el símbolo de la mariposa y lo podemos ver tanto en estilismo de alfombra roja, como el que lució durante los premios Grammy del 2021 donde acudió con un vestido de Versace repleto de pedrería brillante, y también un sus looks más caseros que llenan su cuenta de instagram. Sin embargo, el vínculo de este insecto con la moda y la música es mucho anterior a todas estas estrellas de la actualidad: entre las primeras celebrities en usarlo fue la cantante Cher, en su aparición tras divorciarse de Sonny Bono. Dos mariposas, una en el peinado y otra en el top, protagonizaban el look.

Con estas referencias y simbología, no es una coincidencia que todos los diseñadores en sus últimas colecciones hayan utilizado las mariposas como su principal estampado o como decoración en sus complementos, desde Blumarine hasta Chanel. Pero, la primera diseñadora en incluirla en sus prendas fue Elsa Schiaparelli con su colección Primavera/Verano 1937 donde incluía grandes vestidos repletos de mariposas.

-Cuando la inspiración a la hora de vestir la marca un juguete: las claves del triunfo del estilo 'Bratz'

Lo que nos queda claro es que las tendencias y la moda no son ajenas a los movimientos de la sociedad. Siempre pendientes, los diseñadores saben adaptar la ropa las necesidades para convertirse en la mejor forma de expresión y símbolo del momento en el que vivimos. Por ello, la ropa no es simplemente para vestirnos, sino que se convierte en un testigo más de las etapas tanto personales como históricas.