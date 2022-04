Adwoa Aboah: 'En el colegio sentía que nadie me escuchaba ni me apoyaba' A punto de cumplir los 30, la actriz, activista y modelo se pronuncia en exclusiva sobre su batalla por la salud mental

"Nunca me he encontrado mejor que ahora", confiesa Adwoa Aboah (Londres, 1992) en el estudio de Los Ángeles donde se dispara su primera campaña para Jo Malone London. "Todos a mi alrededor me dicen que doy la impresión de estar asentada, presente y feliz. Y llevan razón. Siento que he recorrido un largo camino. Las piezas del rompecabezas finalmente van encajando. Y la verdad es que es muy agradable", dice la que fue nombrada Modelo del Año por la plataforma Models. en 2017. Sus palabras no tendrían mayor trascendencia en boca de otra persona, pero ella ya se ha pronunciado abiertamente sobre sus problemas de salud mental antes.

Su lucha desde la etapa escolar

Durante la mayor parte de su vida, Adwoa Aboah sintió que no encajaba con la gente de su alrededor; su propia imagen le despertaba enormes inseguridades. Una experiencia dolorosa que la ha conducido a abanderar la lucha por el bienestar psicológico, aunque su batalla comenzó cuando aún estaba en el colegio. "Recuerdo con claridad que pensaba que nadie me escuchaba. Sentía que no tenía ningún apoyo. En aquellos momentos, nadie hablaba nunca de salud mental", declara. Gracias al amor propio y al cariño que ha recibido, su situación ha ido mejorando: "Me di cuenta de que una gran parte del amor propio se encuentra ligada al modo en que me comporto en las relaciones; por ese motivo, mis amistades y las relaciones con mis padres nunca han sido tan buenas ni enriquecedoras".

Este cambio "también me permite llevar a cabo el trabajo que realizo con Gurls Talk", admite sobre la plataforma online que ha fundado. La activista la describe como "una comunidad que se dedica a la salud mental y el bienestar de las mujeres y las niñas en todo el mundo", que permite "facilitarles espacio desde una edad temprana, así como explorar temas sobre los que la sociedad preferiría guardar silencio. "No nos disuaden los temas tabú", admite la inglesa llena de orgullo. "Los abordamos con confianza para desestigmatizarlos".

Se trata de una batalla compartida con la firma Jo Malone London, que la ha nombrado embajadora global precisamente por eso. "Cuando tuve la oportunidad de conocer la marca a un nivel más profundo (sus valores y el trabajo que desempeña sobre la salud mental desde hace tiempo tras las bambalinas), sentí que existía una gran conexión con todo el trabajo que he estado realizando aparte de la moda y el modelaje. Pensé: "Es una marca con la que me podría identificar"", explica. De este modo, Adwoa Aboah pone rostro de la firma de perfumería, ejerciendo de sucesora de Poppy Delevingne (designada para el cargo en 2015). "Estoy emocionada", asegura Adwoa, que se confiesa devota de la compañía: "Mi querido amigo [fotógrafo] Tim Walker realiza muchas de sus fantásticas campañas. Hace muchos años que regalo sus productos a mis amigas".

Pasaporte británico

Además de la causa mencionada, nuestra protagonista y Jo Malone London comparten raíces británicas, aunque ella procede de madre inglesa y padre ghanés. "Me siento orgullosa y celebro que mi familia proceda de diferentes lugares. Crecí al oeste de Londres, en un increíble entorno multicultural. Teníamos tías y tíos con los que pasábamos mucho tiempo, nos hacían trenzas y teníamos el Carnaval de Notting Hill. Nos lo pasábamos en grande. También visitaba a mi familia inglesa que vivía en el norte, en la campiña, pero también viajaba a Ghana y me alojaba en casa de mi abuela, donde había que hervir el agua en la tetera para llenar la bañera, se comía comida ghanesa y se iba a la iglesia. Era un 'idioma' diferente al de mi familia inglesa, pero me encantaba y lo encontraba alucinante", relata durante la sesión de fotos.

Sin embargo, recuerda que su tono de piel (no lo suficientemente 'blanco' ni 'negro', según ha declarado anteriormente) se lo puso "difícil" para triunfar como modelo. "Veía cómo a mis contemporáneas [blancas] les iba muy bien. No entendía por qué no me llegaba la oportunidad. Fue un gran momento cuando aparecí en la portada de Vogue [la portada debut de Edward Enninful como director de la edición británica] hace cuatro años, y me sentí más que orgullosa de formar parte del comienzo de un cambio tan importante en la industria de la moda, si bien llevaba trabajando mucho tiempo. Creo que el resurgimiento de Black Lives Matter nos dio a mí y a otras personas el lenguaje y la confianza para poder compartir lo que habíamos sentido durante tanto tiempo", nos cuenta.

Su nuevo rol como activista

Su misión ahora consiste en aliarse con Jo Malone London para concienciar sobre la salud mental, un asunto en el que la marca ha estado involucrada durante la última década. Además, la escucharemos pronunciarse sobre su amor por las fragancias y cómo las asociamos a recuerdos en su faceta como imagen del perfume English Pear & Freesia.

"Me entusiasma conectar con la gran comunidad que adora a Jo Malone London, además de darlo a conocer a nuevas personas que se sentirán unidas a la firma por su mensaje. Hace muchos años que la marca reivindica las causas de la salud mental, mucho antes de que nadie hablara del tema, y deseo que la gente lo sepa. Me siento muy orgullosa de ser el rostro de una marca que realmente se preocupa". Por fortuna, cada vez es la cruzada de más gente.

