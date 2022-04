Elsa Pataky: ‘Me siento orgullosa de representar la moda española’

Tras una temporada repleta de rodajes muy exigentes, Elsa Pataky decidió tomarse un merecido descanso en la playa con su familia, y ahora, con las pilas muy cargadas, ha vuelto al trabajo, y lo ha hecho precisamente en nuestro país como embajadora de la firma española Gioseppo. Nos damos cita con ella en el centro de Madrid y, con su mejor sonrisa -y un conjunto en clave safari chic que nos hace soñar aún más con el esperado buen tiempo- deja claro que es tan bella por dentro como por fuera. Muy natural, nos cuenta qué es para ella la moda, la importancia de sus rutinas de belleza y reflexiona sobre la presión que supone ser considerada una de las mujeres más bellas de nuestro país y tener a millones de personas mirando con lupa cada paso que da.

Acabas de volver de tus vacaciones familiares. ¿Cuáles son las prendas que no faltan en tu maleta?

Depende a donde voy, claro, pero siempre cómoda: unas zapatillas, un pantalón cómodo y una camiseta de tirantes.

Te hemos visto con unos shorts de leopardo y un bikini de tigre. ¿Es el animal print tu tendencia preferida del momento?

Sí, ¡me encanta! Siempre me ha gustado mucho

Esta semana se ha publicado un informe que te corona como la mamá española más estilosa del momento, seguida por Sara Carbonero, la reina Letizia, Paula Echevarría… ¿por qué crees que gusta tanto tu estilo? ¿cómo lo definirías?

Ah no, no lo he visto. Qué maravilla. No lo sé, la verdad, comodidad más que nada. Yo creo que es la combinación entre lo bohemio, lo orgánico, cómodo, que no se piensa demasiado:

- ¿Effortless?

¡Sí, eso! Exacto

También llevas años siendo considerada una de las mujeres más guapas de nuestro país. ¿Te generan presión este tipo de comentarios?

No, me siento orgullosa la verdad pero no es algo que piense ‘voy a intentar conservarlo’, no me pongo ninguna presión en ese aspecto. Yo creo que es algo más de sentirte bien contigo misma, y mis valores como persona. Siempre me ha gustado mucho mantenerme en forma, cuidarme, una vida sana, es más cuidarme la parte interior y espiritual, es la energía que emanas más que un físico.

¿Echas de menos la moda española? ¿Qué crees que tiene diferente con respecto a la australiana?

Creo que tiene algo especial, es esa pasión que le ponemos a las cosas y la sensualidad que tienen las tendencias más españolas, y los diseñadores. Elegancia también. La mujer española viste muy bien y te sientes orgullosa de ir por la calle y ver cómo se cuidan mucho y se preocupan, y promueven esa imagen de España.

Cada vez son más las firmas que ponen en valor la sostenibilidad y los productos ecológicos, como Gioseppo. ¿Crees que esta tendencia green interesa de verdad y ha llegado para quedarse? Tú siempre has promovido estos valores…

Yo creo que sí, que debe de entrar y quedarse porque es importante para nosotros, para el medioambiente, para hacer un cambio, concienciarnos… Tiene que empezar poco a poco y tiene que instalarse y que no nos olvidemos de ello. Al fin y al cabo tenemos que cuidar nuestro planeta en todos los aspectos. Al final en belleza todo lo que es natural, todo lo que estás poniendo en tu cuerpo, lo que respiras, lo que tu piel acepta… es importante. Volver a lo natural, a nuestros ancestros, a lo que realmente alimenta tu cuerpo y tu alma es siempre importante.

¿Cómo tienes tú en tu cuenta el tema de sostenibilidad en tu día a día, tanto a nivel moda como en otros ámbitos, y cómo se lo inculcas a tus hijos?

Lo tengo muy presente. Se lo inculco haciendo que sepan lo que está pasando en el mundo, el cómo podemos cuidarlo, ven documentales, hablamos con ellos, vamos al mar, a ver los océanos y cómo están de sucios y les decimos lo que podemos hacer para que no vuelva a ocurrir y para respetar la naturaleza. No abusamos de la electricidad, intentamos reutilizar todo lo que tenemos, cuidamos la energía… hay muchas cosas en las que creo que les podemos inspirar y enseñarles. Ellos son nuestro futuro y si son los que son conscientes de ello, son los que van a poder hacer el cambio.

Se nota que eres muy selectiva con los proyectos en los que te embarcas. ¿Qué tiene Gioseppo para que lleves tantas temporadas trabajando con ellos?

Yo creo que es una marca que cumple muchos valores que yo tengo también, aparte de ser una marca española, algo que me siento orgullosa de representar, es muy moderna, sus diseños me encantan, sus zapatillas (mis preferidas) son muy cómodas y siguen mucho las tendencias. Y los valores que tienen como marca, que son ecológicos, son conscientes del cambio climático, ponen su granito de arena con la fundación que tienen para ayudar en distintos proyectos, cada año es algo relacionado con las mujeres. Siempre tienen algo que aporta más allá de la moda, y eso es importante para mí, que tengan empatía con el mundo, con la gente y con lo que está pasando.

Con casi 5 millones de seguidores en redes, seguro que estás acostumbrada a recibir comentarios de todo tipo ¿sientes presión o responsabilidad a la hora de publicar sabiendo que hay gente muy joven que ve todo lo que pones?

Sí, hay una responsabilidad y me gusta pensar que pueden inspirar a la gente en algo bueno. Intento sacar lo mejor que tengo, pero tampoco es una gran presión para mí el decir ‘tengo que hacer lo que a la gente le gusta’.

No te piensas mucho las cosas antes de subirlas entonces

No, es muy natural, pongo los momentos especiales para mí, que son bonitos y pueden inspirar a la gente.

¿Y cómo has aprendido a lidiar con esta exposición extra que da internet?

Con naturalidad, sin obsesionarme. A veces me dicen ‘llevas no sé cuanto sin subir un post’, no me siento con obligación, lo hago cuando siento que me apetece, que es un momento bonito, pero no lo quiero tener como un trabajo, creo que tiene que ser algo natural. No le he dado nunca una gran importancia.

¿Te molesta que siempre te pregunten por tu relación y haya constantemente rumores acerca de vosotros? ¿Cómo lo afrontáis?

Llega un momento en el que no te puedes dejar influir por estos comentarios. Como yo sé lo que es la verdad, tengo que intentar que no me afecte porque si no… Es el problema de las redes sociales, se tiende mucho a publicar cosas que no son verdad, prefiero no seguir estos comentarios y no preocuparme por ellos.

Tienes tres trabajos en postproducción. ¿Cuáles son tus próximos proyectos?

El siete de junio sale Interceptor en Netflix, que es una película a la que le he puesto muchísima ilusión, ha sido un entrenamiento durante cuatro meses muy fuerte pero un reto para mí y el mostrar también como su madre puede salvar el mundo. Luego tengo un proyecto que hice con Russel Crow, que saldrá más adelante y también la película que hice con Rossy de Palma, Carmen. Hay otro con una marca de belleza, que he creado desde el principio y estoy muy ilusionada.

Te gusta compaginar entonces los trabajos como actriz con este tipo de colaboraciones con firmas de moda y belleza

Intento hacer un poquito de todo para no aburrirme, películas hago una de vez en cuando así que no me ocupa tanto tiempo porque quiero estar también con mi familia, y los otros proyectos me dan más tiempo para estar con ellos y disfrutarles.