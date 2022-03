Emily Ratajkowski se cuela en el último episodio de 'Euphoria'... pero no es como imaginas

Semana tras semana, millones de espectadores se reúnen frente a sus pantallas para ser testigos de un episodio más de Euphoria, serie que ha otorgado a Zendaya su estatus de icono y ha lanzado definitivamente las carreras Sidney Sweeney y Maude Apatow, por mencionar solo a un par de sus estrellas. El impacto es tal que incluso las celebrities están sintonizándolo, especialmente si son invitadas a participar en una de las escenas. Es justo lo que le ha pasado a Emily Ratajkowski. La multifacética modelo, autora y diseñadora ha hecho pública su colaboración con el show, una que no hubiésemos imaginado.

VER GALERÍA

- El inesperado trabajo que ha unido a Emily Ratajkowski y Laetitia Casta en París

Emily Ratajkowski, 15 minutos de (más) fama gracias a 'Euphoria'

La moda presente en cada una de las entregas de Euphoria es motivo de discusión e inspiración. Su maquillaje fantasía, compuesto por detalles joya, delineados abstractos y sombras neón, es recreado en miles de tutoriales; mientras que sus looks de estética años 2000's arrasan entre las adolescentes como un alud en las redes sociales. La responsable del fenómeno es Heidi Bivens, su directora de vestuario, que no ha dudado en contar con Emily Ratajkowski para un momento crucial de la serie. No, no ha enseñado a las chicas a desfilar ni ha interpretado a un nuevo personaje, aunque todo ello sería factible considerando que tiene experiencia en ambos terrenos.

VER GALERÍA

- Alexa Demie, la otra estrella de 'Euphoria' que arrasa con su armario 'años 2000'

¿Te diste cuenta?

Además de modelo y autora de éxito, no debemos olvidar que 'Emrata' dirige una Inamorata Woman, una línea de moda casual destinada a las amantes de las aberturas, los estampados y la sensualidad de principios del siglo XX. Esta ha sido la razón por la cual Bivens la ha contactado para colaborar en el último episodio de Euphoria, para el cual Ratajkowski cedió uno de los bikinis bestsellers de la marca, uno que ella misma luce prácticamente cada vez el momento lo amerita. Y quién mejor que la atrevida Maddy (Alexa Demie) para presumir de este dos piezas diseñado por la modelo precisamente el día de su gran fiesta de cumpleaños.

VER GALERÍA

- 'Midriff flossing', la tendencia más buscada que ya la tienes en tu armario y no lo sabías

Se trata del modelo Las Olas, un clásico de su firma disponible en 12 colores sólidos y 21 estampados. Consta de un diseño básico de bikini triangular con finas tiras envolventes para anudar al torso con su respectiva braguita a juego; cada pieza tiene un precio de 93 euros. Como su principal embajadora, Emily los lleva con vaqueros de tiro bajo o pantalón sastre y americana oversize, según la ocasión, amortizando al máximo esta prenda de baño estival a lo largo de todo el año.