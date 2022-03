El inesperado trabajo que ha unido a Laetitia Casta y Emily Ratajkowski en París No es habitual verlas sobre una pasarela, pero han hecho una excepción durante los desfiles masculinos de la capital francesa

Tras los desfiles masculinos de Milán en los que hemos podido ver como improvisados modelos a estrellas de Hollywood como Kyle MacLachlan y Jeff Goldblum, llegan las propuestas para hombre desde París (del 18 al 23). Una cita que acontece a menos de una semana del comienzo también en la capital francesa de las presentaciones de Alta Costura (24 al 27). Y entre sus primeros shows, uno de los más virales ha sido el de la firma AMI. Un sello que ha reunido sobre su pasarela de forma exclusiva a dos mujeres a las que es muy poco habitual ver desfilar, la francesa Laetitia Casta y la británica Emily Ratajkowski.

Laetitia Casta, solo dos desfiles en 12 años

Con un mono palabra de honor y pantalón ancho, Laetitia Casta, de 43 años, fue la encargada de cerrar esta presentación de Otoño/Invierno 2022-2023, en la que se aprovechó para mostrar algunas de las creaciones femeninas de esta firma. De este modo, la modelo francesa retorna a París, la pasarela que más éxitos le ha reportado, pues fue en la década de los 90 cuando diseñadores como Jean Paul Gaultier o Yves Saint Laurent quisieron que ella fuera la estrella de sus presentaciones. Causó sensación al romper cánones estéticos preestablecidos y su fama fue en aumento, llegando a fraguarse también una carrera destacada como actriz. Sin embargo, en los últimos años, no es habitual verla desfilar. De hecho, en 2020 desfiló solo para Jacquemus después de no participar en un show desde 2010. Curiosamente, en mayo del pasdo año, se conviertió en madre por cuarta vez.

La pasarela, un escenario poco habitual para Emily Ratajkowski

Sin duda, desfilar no es trabajo que ha despuntado la carrera de Emily Rarajkowski en la moda. La británica, de 30 años, se ha consolidado profesionalmente por sus trabajos publicitarios. Sin embargo, basta que se suba a una pasarela para que cause sensación, aunque su presencia en shows no llegue a más de una decena de ejemplos. Un efecto que logró ayer en París durante esta cita en la que dentro del casting femenino también pudimos ver a la actriz Isabelle Adjani, entre otras.